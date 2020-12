New Yorker Börse in Rekordfieber. Marktakteure stürzen sich auf Tech-Aktien. US-Aktienfutures im asiatischen Handel jedoch im Angebot. Dortige Börsen ebenfalls schwächer. Auch in Europa und der Schweiz vor dem Wochenende Gewinnmitnahmen erwartet. Handelsgeschehen ganz im Zeichen des grossen Derivatverfalls.