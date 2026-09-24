Geschehen an der New Yorker Börse für einmal ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Langfristzinsen ziehen kräftig an. Rendite 10-jähriger Treasuries zeitweise über 5.12pc. Höchster Stand seit April 2007 (!!!). US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren bis zu 0.6pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz negativ. Höhenflug bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen gestoppt. Gold und Silber richtungssuchend.