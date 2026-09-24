Das ist an den Märkten passiert
...einem zinsseitigen Nullentscheid aus. Mit einem ersten Zinsschritt rechnen die Experten allerdings erst nach Ende 2027. Tanzen mit dieser Einschätzung ziemlich aus der Reihe...
Geschehen an der New Yorker Börse für einmal ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Langfristzinsen ziehen kräftig an. Rendite 10-jähriger Treasuries zeitweise über 5.12pc. Höchster Stand seit April 2007 (!!!). US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren bis zu 0.6pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz negativ. Höhenflug bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen gestoppt. Gold und Silber richtungssuchend.
SMI vorbörslich im Minus. Logitech und Nestlé am Tabellenende. Sämtliche Nebenwerte mit negativen Vorzeichen. Heute grosser SNB-Tag.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
keine
Verlierer:
Logitech -1.5% (US-Vorgaben)
AMS Osram -0.8% (Gewinnmitnahmen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Nestlé: Aktie gestern Nachmittag gefragt. Kepler Cheuvreux findet verteidigende Worte mit BUY bis 90 Fr. Org. Wachstumsprognose fürs laufende Quartal 40 Bps über Konsens. Waadtländer könnten heute nun aber für den enttäuschenden Zahlenkranz des US-Partners General Mills von letzter Nacht in Sippenhaft genommen werden.
Sandoz: Capital Group steigt erstmals seit dem Börsendebüt in den Olymp der bedeutenden Aktionäre auf. US-Fondsriese hält neuerdings etwas mehr als 3pc am Generikahersteller. Überzeugungsarbeit anlässlich des diesjährigen Investorentags zahlt sich aus.
Accelleron: Neuste Generation von grossen Turboladern verkauft sich gut. Bereits mehr als 100 Stück wurden geordert.
Burckhardt: Berenberg Bank trimmt auf 620 (658) Fr. mit BUY. Zuständiger Analyst stützt sich dabei auf Abklärungen seines UBS-Kollegen in den Absatzkanälen des Unternehmens ab.
Cembra: Will den Hauptsitz von Zürich nach Baden verlegen. Erst Vontobel, nun Cembra. Massenexodus grosser Unternehmen weg aus Zürich setzt sich fort...
Kuros: J.P. Morgan reduziert das Paket auf unter 3pc und damit deutlich. Der mysteriöse Verkäufer von Aktien hat endlich einen Namen.
Medacta: Kleinerer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 100'000 Fr. Auch "Kleinvieh" macht Mist...
Newron: Edison erhöht den rechnerischen fairen Wert auf 20.90 (20.80) Fr. je Aktie. Wird vom Unternehmen selbst allerdings für die Research-Abdeckung entschädigt.
Novartis: Aufatmen am Hauptsitz in Basel. New Yorker Gericht weist Sammelklage ab. Dem Pharmahersteller wird vorgeworfen, die Markteinführung von Generika für das Herzmittel Entresto verzögern zu wollen. Kepler Cheuvreux bleibt stabil mit BUY bis 135 Fr.
R&S Group: Geht einen Rahmenvertrag mit Nextwind für Windenergieprojekte ein. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 20 Fr.
Sulzer: US-Fondsriese Fidelity dünnt das Aktienpaket auf unter 3pc aus. Gilt als einer der langjährigen Grossaktionäre des Pumpenbauers aus Winterthur.
Ypsomed: Barclays verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit OVERWEIGHT bis 480 Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel überhaupt.