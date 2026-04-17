Das ist an den Märkten passiert
...einer Herunterstufung der Aktien von Unternehmen aus der Gesundheitsbranche auf OVERWEIGHT (Strong Overweight) durch Kepler Cheuvreux geschuldet sein. Im Gegenzug stuft der Broker die Aktien aus dem Industriebereich auf NEUTRAL (Strong Underweight) herauf, um dem gestiegenen Risikoappetit Rechnung zu tragen. Gestrige Schwäche bei den hiesigen Pharmawerten deshalb wohl nicht von Dauer.
New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder in Rekordlaune. Erneut von Panikkäufen bei den Tech-Giganten zu hören. Langfristzinsen ziehen wieder an. Vorerst aber noch kein Spielverderber. US-Aktienkurse heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen uneinheilich. Europa und die Schweiz vorerst noch in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach dem Aufbäumen der letzten Tage richtungssuchend. Gold und Silber hingegen etwas höher.
SMI vorbörslich gehalten. Alcon und Amrize leicht im Minus. Bei den Nebenwerten lassen Bossard ihre Muskeln spielen. Geberit, Georg Fischer, Sulzer und Tecan heute allesamt ex Dividende gehandelt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Bossard +2.6% (Heraufstufung)
Cosmo +0.5% (Gegenbewegung)
Verlierer:
Georg Fischer -2.7% (ex Dividende)
Sulzer -2.6% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Accelleron: Dritter Titelverkauf aus der Chef-Etage innerhalb weniger Tage. Diesmal in Höhe von knapp 650'000 Fr.
Barry Callebaut: Kepler Cheuvreux geht auf REDUCE (Hold) bis 1000 (1300) Fr. Bankeigene Schätzungen werden um bis zu 25pc zusammengestrichen. Bank of America senkt auf 1000 (1140) Fr. mit UNDERPERFORM, Barclays auf 1020 (1275) Fr. mit UNDERWEIGHT und J.P. Morgan auf 1000 (1100) Fr. ebenfalls mit UNDERWEIGHT. Einzig Goldman Sachs widerspricht mit BUY bis 1280 (1600) Fr. und Vontobel gar mit BUY bis 1500 Fr. Unverwüstlich.
Bossard: UBS geht auf NEUTRAL (Sell) bis 156 (145) Fr. Schwieriges Branchenumfeld und Druck auf die Gewinnmargen erscheinen zu aktuellen Kursen eingepreist.
Cembra: UBS Fund Management vereint erstmals mehr als 15pc der Stimmen auf sich. Hält auch solche für Dritte. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
DocMorris: Schlagabtausch zwischen dem Verwaltungsrat und der Aktionärsgruppe um die polnische Pelion geht in eine neue Runde. Aktionärsgruppe weist den Vorwurf des "Übernahmeversuchs durch die Hintertür" entschieden zurück. Versucht nun andere Mitaktionäre für ihre Pläne zu gewinnen. Deutsche Bank bleibt für HOLD bis 4.50 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Gurit: Quartalsumsatz -11pc auf 75.9 Mio Fr. (erw. 77.2 Mio Fr.). Diesjährige Ziele werden mit Vorbehalten bestätigt. Aktie zuletzt wohl trotzdem zu gut gelaufen. ZKB bleibt dennoch für ÜBERGEWICHTEN. UBS wird NEUTRAL bis 25 Fr. unter positiven Vorzeichen überdenken müssen.
Lindt&Sprüngli: Valoren auch gestern wieder mit neuen Jahrestiefstkursen. Aus Deutschland von einem enttäuschenden Ostergeschäft mit den "goldenen Hasen" zu hören. Kepler Cheuvreux hält die jüngste Kursschwäche jedoch für übertrieben und bleibt für BUY bis 126'000 Fr.
Roche: Übernimmt die amerikanische SAGA Diagnostics für bis zu 595 Mio $. Erster grösserer Zukauf im Diagnostikgeschäft seit einer gefühlten Ewigkeit.
Swatch Group: Inhaberaktie für Bernstein Société Générale ein Kauf mit OUTPERFORM bis 180 (160) Fr. Der Uhrenhersteller sei an der Börse weiterhin substanziell unterbewertet.
VAT Group: Basler KB erhöht auf 570 (540) Fr. mit MARKTGEWICHTEN, Deutsche Bank auf 550 (520) Fr. mit HOLD, Citigroup auf 640 (600) Fr. mit BUY, Berenberg Bank auf 480 (466) Fr. mit HOLD, Kepler Cheuvreux auf 620 (492) Fr. mit BUY und Jefferies auf 465 (395) Fr. mit UNDERPERFORM. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei... Bank of America mit BUY bis 675 (626) Fr. mit neuem höchstem mir bekanntem Kursziel.