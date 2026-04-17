DocMorris: Schlagabtausch zwischen dem Verwaltungsrat und der Aktionärsgruppe um die polnische Pelion geht in eine neue Runde. Aktionärsgruppe weist den Vorwurf des "Übernahmeversuchs durch die Hintertür" entschieden zurück. Versucht nun andere Mitaktionäre für ihre Pläne zu gewinnen. Deutsche Bank bleibt für HOLD bis 4.50 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.