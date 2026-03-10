New Yorker Börse dank kräftiger Erholung kurz vor Sitzungsende im Plus. Geschehen bei Nvidia und Co ganz im Zeichen von Gelegenheitskäufen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel trotz der Hoffnung auf ein baldiges Ende im Iran-Krieg nur knapp behauptet. Verlieren bis zu 0.2pc. Asiatische Börsen ebenfalls uneinheitlich. Europa und die Schweiz hingegen erholt erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit kräftigen Aufschlägen. Gold und Silber ebenfalls gefragt.