Das ist an den Märkten passiert
...Berufsgruppe, welche die Nestlé-Aktie noch immer mit UNDERWEIGHT und einem Kursziel von gerade einmal 75 Franken zum Verkauf empfiehlt. Trägt die weniger pessimistische Einschätzung der Branche durch die Strategen der US-Investmentbank dazu bei, dass die Analystin ihre Verkaufsempfehlung kassiert? Die nächsten Tage versprechen spannend zu werden...
New Yorker Börse dank kräftiger Erholung kurz vor Sitzungsende im Plus. Geschehen bei Nvidia und Co ganz im Zeichen von Gelegenheitskäufen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel trotz der Hoffnung auf ein baldiges Ende im Iran-Krieg nur knapp behauptet. Verlieren bis zu 0.2pc. Asiatische Börsen ebenfalls uneinheitlich. Europa und die Schweiz hingegen erholt erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit kräftigen Aufschlägen. Gold und Silber ebenfalls gefragt.
SMI vorbörslich flott unterwegs. Dividendenabgang beim Schwergewicht Novartis bremst etwas. Roche und Nestlé ungefragt. Bei den Nebenwerten stehen schwächere PolyPeptide und Lindt&Sprüngli gehaltenen SFS Group sowie gefragten Komax, Straumann, Belimo und Galenica gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Komax +3.9% (Zahlen, Ausblick)
Partners Group +3.4% (Zahlen, Dividende)
Verlierer:
Novartis -2.0% (ex Dividende)
PolyPeptide -0.9%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Nettoerträge 2.56 Mrd Fr. (erw. 2.59 Mrd Fr.). Op. Jahresgewinn 1.61 Mrd Fr. (erw. 1.61 Mrd Fr.). Erfolgsabhängige Erträge +60pc auf 819 Mio Fr. (erw. 857 Mio Fr.). Dividende +10pc auf 46 Fr. (erw. 45 Fr.) je Aktie. Zielbandbreite für die Kundenzusagen und Mittelfristziele bleiben dieselben. Vontobel bleibt für BUY bis 1300 Fr.
Gurit: Octavian will es wissen und geht auf BUY (Hold) bis 52 (13.50) Fr. Grosskunden aus der Windkraft mit randvollen Auftragsbüchern. Kaufempfehlung dürfte dem Ankeraktionär Martin Bisang (ex-Bellevue) vermutlich schmeicheln.
Arbonia: UBS ist für NEUTRAL bis 4.70 (5.20) Fr. Trägt mit den Anpassungen dem anhaltend hohen Preisdruck Rechnung.
Ascom: UBS erhöht auf 5.60 (3.75) Fr. mit NEUTRAL. Zuständiger Analyst macht nach der Zahlenveröffentlichung seine Hausaufgaben. Research Partners ist sogar für KAUFEN bia 10.20 (10.30) Fr.
Flughafen Zürich: Jahresumsatz 1.36 Mrd Fr. (erw. 1.36 Mrd Fr.). Op. Gewinn 762 Mio Fr. (erw. 758 Mio Fr.). Ausblick fällt eher vage aus. UBS bleibt für NEUTRAL bis 260 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 270 Fr.
Galenica: Op. Jahresgewinn 234.8 Mio Fr. (erw. 234 Mio Fr.). Dividende +9pc auf 2.50 Fr. (erw. 2.38 Fr.) je Aktie. Ausblick vielversprechend. UBS bleibt dennoch für SELL bis 86 Fr. und Vontobel für HOLD bis 88 Fr.
Huber+Suhner: Jahresumsatz 864.1 Mio Fr. (erw. 864 Mio Fr.). Op. Gewinn 90.8 Mio Fr. (erw. 91.7 Mio Fr.). Auftragsbücher dank eines Grossauftrags randvoll. UBS bleibt für BUY bis 230 Fr. Hat das Kursziel erst vor wenigen Tagen kräftig erhöht. Vontobel ist für HOLD bis 150 Fr.
Komax: Op. Jahresgewinn 6.8 Mio Fr. (erw. 6.4 Mio Fr.). Dividendenverzicht kommt nicht eben überraschend. Suche nach einem neuen Finanzchef noch nicht von Erfolg gekrönt. UBS bleibt für NEUTRAL bis 68 Fr.
Kuros: Produktumsatz 146.1 Mio $ (erw. 149 Mio $). Op. Jahresgewinn 12.4 Mio $ (erw. 5.1 Mio $). Flüssige Mittel per Ende Dezember bei 19.8 Mio $ (erw. 24.4 Mio $). Diesjährige Finanzziele dürften an der Börse gut ankommen.
Leonteq: Felix Oegerli zieht seine Kandidatur für die VR-Spitze zurück. Christopher Chambers soll bleiben. Was nach den jüngsten Machtverschiebungen im Aktionariat zu erwarten war, so Händler.
Lindt&Sprüngli: Op. Jahresgewinn 971 Mio Fr. (erw. 972 Mio Fr.). Dividende +20pc (!!!). Darüber hinaus ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1 Mrd Fr. Ziemlich grosszügig... Gesenkte Jahresvorgaben könnten jedoch als Enttäuschung empfunden werden. UBS bleibt denn auch für BUY bis 147'000 Fr. und Vontobel beim Partizipationsschein für BUY bis 14'000 Fr. Basler KB erhöht auf 12'000 (11'900) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
Lonza: Genetix Biotherapeutics baut den Produktionsauftrag für die Gen-Therapie Zynteglo aus. Bank of America startet wieder mit NEUTRAL bis 610 Fr. US-Bank war vermutlich in den Verkauf des Kapselgeschäfts mitinvolviert.
Medmix: Aktie für die UBS noch ein Kauf bis 16 (18) Fr. Belebung bei den kommerziellen Projekten dürfte später als gedacht einsetzen.
Sensirion: Jahresumsatz 342 Mio Fr. (erw. 337 Mio Fr.). Op. Gewinn 63.5 Mio Fr. (erw. 58 Mio Fr.). Ausblick in etwa im Rahmen der Erwartungen. Aktie für die UBS ein Kauf bis 86 Fr. Vontobel etwas zurückhaltender mit HOLD bis 81 Fr.
SFS Group: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Buy) bis 125 Fr. Sieht im starken Franken eine Gefahr fürs diesjährige Wachstum. Berenberg Bank erhöht ihrerseits auf 130 (120) Fr. ebenfalls mit HOLD.
VZ Holding: Ein Verwaltungsrat lacht sich Aktien in Höhe von 438'000 Fr. an. Setzt damit ein klares Zeichen.
Derivate: Frühe Umsätze im Long Mini-Future MPGGAT und im Call-Warrant PGCLJB auf Partners Group sowie im Call-Warrant WUHBCT auf Swatch Group. Aktivitäten auch in den Derivaten ODANXV (Knock-out-Call) und MDAGAV (Long Mini-Future) auf den DAX.