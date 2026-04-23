Das ist an den Märkten passiert
...Überraschungen. Bei Nestlé, Schindler, Galderma und Vontobel überwiegen die positiven Aspekte, bei Roche hingegen die negativen. Im vorbörslichen Handel bewegen sich die Kurse denn auch in die entsprechende Richtung – wobei das letzte Wort bekanntlich noch nicht gesprochen ist. Im weiteren Tagesverlauf ist bekannlich vieles möglich...
New Yorker Börse vergangene Nacht mit kräftigen Avancen. Leitindex S&P 500 schrammt knapp am bisherigen Rekordhoch vorbei. Erneut von Panikkäufen bei den Tech-Giganten zu hören. Langfristzinsen ziehen wieder etwas an. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren bis zu 0.5pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Ähnliches auch für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach der Erholung der letzten Tage richtungssuchend. Gold und Silber klar schwächer.
SMI kommt dank Roche und Nestlé vorbörslich mit blauem Auge davon. Bei den Nebenwerten weisen Galderma, Vontobel, Temenos, Schindler sowie SGS positive Vorzeichen auf.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Galderma +3.2% (Zahlen)
Vontobel +1.9% (Zwischenbericht)
Verlierer:
Galenica -1.5% (ex Dividende)
UBS -0.9%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Nestlé: Quartalsumsatz 21.32 Mrd Fr. (erw. 21.25 Mrd Fr.). Org. Wachstum +3.5pc (erw. +2.5pc). Starkes Abschneiden trägt unmissverständlich die Handschrift des neuen Firmenchefs Philipp Navratil. Setzt die Aktie heute zum Kurssprung an? Vontobel bleibt für BUY bis 90 Fr. Royal Bank of Canada zeigt sich "beeindruckt" mit SECTOR PERFORM bis 82 Fr.
Roche: Quartalsumsatz 14.72 Mrd Fr. (erw. 14.84 Mrd Fr). Pharma in etwa wie gedacht, Diagnostik schwach. Wichtigste Medikamente wie Ocrevus, Hemlibra, Vabysmo oder Tecentriq werden den Erwartungen nur knapp gerecht. Ausblick bleibt derselbe. Vontobel ist für HOLD bis 346 Fr. Basler KB senkt auf 325 (340) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
ABB: Deutsche Bank knickt nun doch ein. Geht auf HOLD (Sell) bis 68 (58) Fr. Basler KB erhöht auf 75 (63) Fr. mit MARKTGEWICHTEN, Vontobel auf 72 (64) Fr. mit HOLD, Citigroup auf 78 (75) Fr. mit NEUTRAL, Bernstein Société Générale auf 70 (65) Fr. mit MARKET PERFORM und J.P. Morgan auf 70 (65) Fr. mit NEUTRAL.
Galderma: Quartalsumsatz 1.47 Mrd $ (erw. 1.42 Mrd $). Hautmittel Nemluvio steuert 185 Mio $ (erw. 183 Mio $) zum Gruppenumsatz bei. Jahresvorgaben werden bestätigt. Vontobel bleibt für BUY bis 182 Fr.
Schindler: Quartalsumsatz 2.59 Mrd Fr. (erw. 2.61 Mrd Fr.). Org. Wachstum +1.7c (erw. +2.5pc). Op. Gewinn 343 Mio Fr. (erw. 330 Mio Fr.). Ausblick bleibt derselbe. UBS ist für BUY bis 330 Fr. und Jefferies sogar für BUY bis 333 Fr.
SGS: Quartalsumsatz 1.75 Mrd Fr. (erw. 1.74 Mrd Fr.). Org. Wachstum +5.3pc (erw. +5.3pc). Aktie gestern nach enttäuschenden Zahlen beim französischen Rivalen Bureau Veritas schwach. Vontobel trimmt auf 106 (107) Fr. mit BUY.
SNB: Schliesst das erste Quartal mit einem Verlust von 500 Mio Fr. ab. Dies trotz satten Aufwertungsgewinnen auf den Goldbeständen in Höhe von knapp 8 Mrd Fr.
Temenos: Julius Bär bleibt für HOLD. Will das Kursziel von 70 Fr. unter positiven Vorzeichen überdenken. Research Partners ist für KAUFEN bis 108 (104.20) Fr., Basler KB für MARKTGEWICHTEN bis 80 (76) Fr., BNP Paribas für NEUTRAL bis 72 (70) Fr., Jefferies für BUY bis 90 (83) Fr. und Goldman Sachs sogar für BUY bis 93 (89) Fr.
UBS: Seit gestern Nachmittag um 16 Uhr nun Gewissheit in Sachen "UBS Finish". Grossbank lehnt vorgeschlagenes Massnahmenpaket entschieden ab. Goldman Sachs bleibt für NEUTRAL bis 39 Fr. und die Citigroup für NEUTRAL bis 33 Fr.
Vontobel: Nettoneugeld erstes Quartal 1.7 Mrd Fr. (erw. 1.2 Mrd Fr.). Verwaltete Vermögen 240.1 Mrd Fr. (erw. 238.4 Mrd Fr.).
Zehnder: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Buy) bis 81 (99) Fr. Zurückhaltung bei den Hauskäufern überschattet die kurzfristigen Aussichten.