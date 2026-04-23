New Yorker Börse vergangene Nacht mit kräftigen Avancen. Leitindex S&P 500 schrammt knapp am bisherigen Rekordhoch vorbei. Erneut von Panikkäufen bei den Tech-Giganten zu hören. Langfristzinsen ziehen wieder etwas an. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren bis zu 0.5pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Ähnliches auch für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach der Erholung der letzten Tage richtungssuchend. Gold und Silber klar schwächer.