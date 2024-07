New Yorker Börse noch vor den US-Teuerungszahlen von heute Nachmittag in Rekordlaune. Stimmung völlig ausgelassen, wie mir berichtet wird. Nvidia und Co mit kleinerem Kursfeuerwerk gegen Sitzungsende. FOMO (= fear of missing out) greift um sich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet.