New Yorker Börse knüpft von Donnerstag auf Freitag an die vorangegangenen Gewinne an. Tech-Giganten dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich wieder etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich bis schwächer. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Heute erster Derivatverfall des Jahres. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen lassen den Kopf hängen. Gold-Unze kratzt von unten an den 5000 $. Signalisiert der geradezu beeindruckende Höhenflug Stress im Geldsystem?
SMI vorbörslich leicht im Minus. Amrize einziger Blue Chip im Plus. Holcim hingegen unter Druck. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Sandoz, Huber+Suhner und PolyPeptide schwachen Lindt&Sprüngli sowie Autoneum gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Huber+Suhner +0.7% (Kurszielerhöhung)
PolyPeptide +0.7% (Anschlusskäufe)
Verlierer:
Autoneum -2.6% (Zahlen)
Lindt&Sprüngli -2.1% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Lindt&Sprüngli: Barclays geht auf UNDERWEIGHT (Overweight) und streicht das Kursziel auf 105'000 (135'000) Fr. zusammen. Stuft stattdessen die Aktie von L'Oréal auf OVERWEIGHT (Underweight) herauf mit einem Kursziel von 435 (325) €. Positiv auch für Nestlé.
R&S Group: Mysteriöser Aktienverkäufer der letzten Wochen hat endlich einen Namen. Fondsriese Capital Group hält neuerdings weniger als 5pc der Stimmen. War in der Spitze mit knapp 8pc investiert.
Alcon: Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 85 (90) Fr. Produktneueinführungen dürften in den kommenden Monaten zu einer Wachstumsbelebung führen.
Autoneum: Jahresumsatz 2.29 Mrd Fr. (erw. 2.36 Mrd Fr.). Org. Wachstum -4.1pc (erw. -1.6pc). Schrammt damit knapp an der eigenen Zielbandbreite vorbei. Gewinn- und Cashflow-Vorgaben in etwa wie bisher. Vontobel bleibt für BUY bis 215 Fr. Basler KB erhöht auf 160 (135) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
BB Biotech: Jahresgewinn 2025 bei respektablen 578 Mio Fr. (Vorjahr: 76 Mio Fr.). Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 66 Fr.
Comet: Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 315 (285) Fr. Geht ab dem laufenden Jahr von einer kräftigen Gewinnbelebung aus.
Feintool: Finanzchef Thomas Erne tritt nach gerade mal zwei Jahren auf eigenen Wunsch zurück. Für ihn übernimmt ab März Marc Hundsdorf. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Geberit: Jefferies senkt auf 701 (732) Fr. mit BUY. Morgan Stanley widerspricht mit UNDERWEIGHT bis 535 (528) Fr.
Gurit: Jahresumsatz -26pc auf 319.6 Mio Fr. (erw. 309.8 Mio Fr.). Ermutigende Aussagen zur Margenentwicklung. ZKB bleibt dennoch für UNTERGEWICHTEN.
Komax: Research Partners erhöht auf 68.60 (60) Fr. mit HALTEN. Fortschritte bei der Restrukturierung erhalten Lob.
Mobilezone: Research Partners ist für HALTEN bis 13.40 (13.30) Fr. Verkauf der Geschäftsaktivitäten in Deutschland verbessert die finanzielle Vorhersehbarkeit.
Nestlé: Angeblich sollen Interessenten noch vor Monatsende erste Angebote für das Wasser-Geschäft einreichen, wie Bloomberg erfahren haben will. Wie schon im Mai letzten Jahres von einer Preisbasis um die 5 Mrd € die Rede. Barclays senkt dennoch auf 80 (90) Fr. mit EQUAL WEIGHT.
Richemont: Verkauft die Luxusuhrentochter Baumen & Mercier für eine nicht genannte Summe an die Damiani Group. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 195 Fr. und Vontobel für BUY bis 190 Fr.
SFS Group: Jahresumsatz 3.06 Mrd Fr. (erw. 3.03 Mrd Fr.). Org. Wachstum +2.9pc (erw. +1.3pc). Ausblick fällt jedoch vorsichtig aus. Vontobel bleibt für HOLD bis 115 Fr. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.
Sika: Oddo setzt den dicken Rotstift an mit NEUTRAL bis 150 (175) Fr. Warnt vor zu hohen Erwartungen ans Geschäftsjahr 2026 und sieht bei den Gewinnerwartungen nochmals Korrekturbedarf.
SoftwareOne: Aktie für Research Partners ein Kauf bis 10.30 (10.15) Fr. Geht von einem Jahresergebnis im Rahmen der firmeneigenen Zielbandbreiten aus.
Straumann: Goldman Sachs trimmt auf 100 (105) Fr. mit NEUTRAL. Wachstum dürfte sich im Schlussquartal weiter verlangsamt haben.
Swatch Group: Berenberg Bank verleiht ihrer Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von 100 (!!!) Fr. nochmals Nachdruck. Setzt bei den Gewinnschätzungen den dicken Rotstift an und streicht diese um bis zu 59üc zusammen. AlphaValue geht hingegen auf REDUCE (Sell) bis 167 Fr. Passt die Gewinnschätzungen dabei allerdings um bis zu 49pc nach unten an.
Derivate: Kleinere Umsätze im Long Mini-Future MPGAFV auf Partners Group sowie im Knock-out-Call SC7BSU und im Long Mini-Future MSICMV auf die Silber-Unze. Aktivitäten ausserdem im Call-Warrant WGOGFV auf die Gold-Unze.