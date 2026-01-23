New Yorker Börse knüpft von Donnerstag auf Freitag an die vorangegangenen Gewinne an. Tech-Giganten dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich wieder etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich bis schwächer. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Heute erster Derivatverfall des Jahres. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen lassen den Kopf hängen. Gold-Unze kratzt von unten an den 5000 $. Signalisiert der geradezu beeindruckende Höhenflug Stress im Geldsystem?