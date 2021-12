New Yorker Börse am Ende einer eher lustlosen Sitzung nicht unweit der Tageshochs. Zinsen zuletzt eher wieder im Steigen begriffen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel im Angebot. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz vorerst noch abwartend. Werden am letzten Handelstag des Jahres wohl keine grossen Stricke mehr zerreissen.