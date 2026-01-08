Geschehen an der New Yorker Börse vergangene Nacht ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Nvidia und Co dem breiten Markt eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut im Angebot. Verlieren bis zu 0.6pc. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Vorzeichen auch für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Verkaufsdruck. Gold und Silber halten sich nur geringfügig besser.