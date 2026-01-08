Das ist an den Märkten passiert
...AstraZeneca, ING, Vestas Wind Systems sowie Konecranes. Überarbeitete Liste setzt sich aus 19 Aktien zusammen von "A" wie Airbus über "D" wie Deutsche Telekom oder "P" wie Philips bis hin zu "Z" wie Zalando. Bekannte Namen aus der Schweiz sucht man hingegen vergeblich. Es ist eine Schmach...
Geschehen an der New Yorker Börse vergangene Nacht ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Nvidia und Co dem breiten Markt eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut im Angebot. Verlieren bis zu 0.6pc. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Vorzeichen auch für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Verkaufsdruck. Gold und Silber halten sich nur geringfügig besser.
Sämtliche 20 SMI-Aktien im Minus. Logitech das Schlusslicht. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Dormakaba und Basilea schwachen Bucher und Adecco gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Dormakaba +3.9% (Grossauftrag)
Basilea +1.2% (neue Partnerschaft)
Verlierer:
Adecco -2.7% (Herunterstufung)
Bucher -2.7% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Adecco: Jefferies geht auf UNDERPERFORM (Hold) bis 20 (24) Fr. Sieht von der künstlichen Intelligenz Gefahren für den Stellenvermittler ausgehen. Momentane Dividendenpolitik lässt kaum Verbesserungen der Bilanz zu.
Sika: Citigroup erhöht auf 190 (180) Fr. mit BUY. Zumindest gefühlt die erste Kurszielerhöhung für die Aktie des Bauchemiespezialisten seit langen Monaten.
Amrize: Aktie für die Citigroup ein Kauf bis 67 (63) $. Absatzpreise dürften sich rasch stabilisieren.
Avolta: Erhält den Zuschlag für zwei zehnjährige Konzessionen am Palm Beach International Airport in Florida. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 50 Fr.
Bachem: Barclays senkt auf 60 (75) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Verbesserungen bei der Kapazitätsauslastung könnten länger dauern als gedacht.
Basilea: Zwischenbericht offenbart deutliche Fortschritte bei den Wirkstoffkandidaten und der Absatzentwicklung mit dem Antimykotikum Cresemba.
Bucher: Nach der UBS geht auch die Berenberg Bank auf HOLD (Buy) bis 397 (448) Fr. Zuständiger Analyst berichtet von einer Eintrübung in wichtigen Absatzmärkten.
Cicor: Neuenburger scheitern mit den Übernahmeplänen für TT Electronics am Widerstand der Aktionäre. Verbuchen nun einmalige Kosten in Höhe von 7 Mio Fr. ins Ergebnis für 2025. ZKB verteidigt die Aktie mit ÜBERGEWICHTEN.
Clariant: Bernstein Société Générale trimmt auf 7.90 (8) Fr. mit MARKET PERFORM. Kleinere Schätzungsanpassungen im Vorfelder Jahresergebnisveröffentlichung.
Dormakaba: Vermeldet einen neuen Grossauftrag aus Deutschland. Volumen im unteren zweistelligen Millionenbereich. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 81 Fr.
Galderma: Barclays erhöht auf 195 (155) Fr. mit OVERWEIGHT. Neuerdings das höchste mir bekannte Kursziel. Bankeigene Schätzungen um mehr als 10pc über Konsens.
Holcim: Jefferies ist für HOLD bis 86 (82.90) Fr. Jahresergebnis dürfte am oberen Ende der firmeneigenen Zielspanne liegen.
Implenia: Der Tiefbauspezialist und sein Konsortialpartner Marti erhalten den Zuschlag für den Ausbau der Bahnlinie zwischen Zürich und Winterthur im Umfang von insgesamt rund 1.7 Mrd Fr. Auftragsvolumen für Implenia bei etwa der Hälfte davon. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 74 Fr.
Jungfraubahn: Besucheraufkommen 2025 im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Mittelfristziele werden angehoben. Erfreulich. Vontobel bleibt für HOLD bis 220 Fr.
Kardex: Aktie für die UBS ein Kauf bis 355 (353) Fr. Investitionsbereitschaft bei den Kunden erfährt leichte Verbesserungen.
Kudelski: Englische Fussball-Liga beauftragt Tochter Nagravision mit dem Schutz von Ligaspielen vor illegalem Streaming.
Logitech: Aktie für Research Partners ein Kauf bis 111 (109) Fr. und für die UBS ein Kauf bis immerhin 94 (100) Fr.
Lonza: Tochter Synaffix geht umfassende Zusammenarbeit mit Sidewinder Therapeutics auf dem Gebiet der Krebshandlung ein.
Oerlikon: Bestätigt Medienberichte, wonach ein Produktionsstandort in Italien geschlossen werden soll. Von 70 Entlassungen die Rede.
PolyPeptide: Barclays senkt auf 33 (35) Fr. mit OVERWEIGHT. Die Ertragskraft des Pharmazulieferers werde grundlegend unterschätzt.
Roche: J.P. Morgan warnt vor den Folgen des starken Frankens und zu hohen Erwartungen an die diesjährige Gewinnentwicklung. Bleibt für NEUTRAL bis 350 Fr.