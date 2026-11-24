Das ist an den Märkten passiert
...hatte dieses Optionspaket vergangene Nacht in der Spitze einen Wert von mehr als 312 Mio $ (!!!). Ausserdem von augenfälligen Wetten auf der Plattform Polymarket in Bezug auf ein Comeback Huangs bei Nvidia zu hören. Den Mutigen gehört die Welt - oder steckt mehr als Mut dahinter...?
New Yorker Börse dank Schwergewicht Nvidia (+32pc) mit einem wahren Kursfeuerwerk. Weltuntergangsstimmung bei den Leerverkäufern. Von einem "Rette sich wer kann" die Rede. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut höher. Dortige Börsen mit Ausnahme Taiwans allerdings uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz richtungssuchend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen geben einen Teil der gestrigen Gewinne wieder ab. Gold und Silber weiterhin ohne Glanz.
SMI vorbörslich dank Schwergewicht Roche leicht im Plus. Partners Group nach Herunterstufung tiefer. Bei den Nebenwerten stehen schwache EFG International und Clariant gut gehaltenen VAT Group, AMS osram, Inficon, Comet sowie Huber+Suhner gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +0.7% (US-Vorgaben)
VAT Group +0.6% (US-Vorgaben)
Verlierer:
EFG International -2.9% (Zwischenbericht)
Clariant -1.7% (Interesse an Ashland)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Nun zieht auch Barclays die Reissleine und geht auf EQUAL WEIGHT (Overweight) bis 710 (850) Fr. Erfolgsabhängige Gebühren dürften nicht mehr so üppig sprudeln wie in den letzten Jahren.
DocMorris: Erster Titelverkauf aus der Teppich-Etage seit Mitte Mai. Transaktionsvolumen allerdings bei weniger als 100'000 Fr. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Belimo: Morgan Stanley nicht zu bremsen mit OVERWEIGHT bis 1160 (1130) Fr. Geht von einer starken zweiten Jahreshälfte aus.
Clariant: Baselbieter bestätigen Gespräche mit dem US-Rivalen Ashland. Finanzinvestor CD&R wie von Bloomberg aufgedeckt ebenfalls mit an Bord. Vontobel bleibt für HOLD bis 10.60 Fr. und die Basler KB für MARKTGEWICHTEN bis 10.25 Fr.
Cosmo: Beteiligt sich mit 23pc am französischen Start-Up Scialytics. Dieses hat sich auf KI-Lösungen für Operationssäle spezialisiert.
EFG International: Schrammt mit dem Zwischenbericht nach zehn Monaten knapp an den Analystenschätzungen vorbei. Bruttomarge 89 Bps (erw. 90 Bps). Nettoneugeldzufluss 9.2 Mrd Fr. (erw. 9.5 Mrd Fr.). Verwaltete Kundenvermögen 206 Mrd Fr. (erw. 206 Mrd Fr.). Vontobel bleibt für HOLD bis 18.50 Fr.
Galderma: Bank of America findet nach der eigens organisierten Consumer Conference positive Worte. Bleibt für BUY bis 210 Fr.
Holcim: Vermeldet den Abschluss der Pacasmayo-Übernahme in Peru. J.P. Morgan erhöht auf 92 (87) Fr. mit OVERWEIGHT. Bankeigene Schätzungen liegen neuerdings sogar über den Zielen des Unternehmens selbst.
Julius Bär: Goldman Sachs trimmt auf 81 (82) Fr. mit BUY. J.P. Morgan kommt zum selben Schluss mit OVERWEIGHT bis 81 (82) Fr. Bank of America zurückhaltender mit BUY bis 75 (79) Fr. und Vontobel sogar nur für HOLD bis 72 (76) Fr.
Jungfraubahn: Bietet 1800 Fr. je Schilthornbahn-Aktie. Grossaktionäre haben ihre gut 52pc bereits zugesichert. Vontobel ist für HOLD bis 260 Fr.
Lonza: Jefferies will es wissen mit BUY bis 900 (781) Fr. Londoner Analyst traut dem Pharmazulieferer auf viele Jahre hinaus ein zweistelliges Wachstum zu. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie.
Roche: US-Arzneimittelbehörde FDA erteilt Giredestrant eine erweiterte Marktzulassung. Das Brustkrebsmittel kommt nun auch im frühen Krankheitsverlauf zur Anwendung. Es geht Schlag auf Schlag... Vontobel erhöht auf 433 (420) Fr. mit BUY. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Swiss Re: Royal Bank of Canada erhöht händeringend auf 128 (120) Fr. mit UNDERPERFORM. Rückversicherer könnte bei den Aktienrückkäufen einen drauflegen.