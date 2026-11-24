New Yorker Börse dank Schwergewicht Nvidia (+32pc) mit einem wahren Kursfeuerwerk. Weltuntergangsstimmung bei den Leerverkäufern. Von einem "Rette sich wer kann" die Rede. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut höher. Dortige Börsen mit Ausnahme Taiwans allerdings uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz richtungssuchend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen geben einen Teil der gestrigen Gewinne wieder ab. Gold und Silber weiterhin ohne Glanz.