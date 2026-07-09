...auf NEUTRAL (Buy) herunterzustufen. Zuständiger Analyst Mate Nemes setzt ausserdem beim Zwölf-Monats-Kursziel den dicken Rotstift an und streicht dieses auf gerade mal 705 (1175) Fr. zusammen. Seine Befürchtung: Die Gewinnerwartungen dürften kurzfristig unter Druck bleiben. Die längerfristigen Wachstumsaussichten seien jedoch auch weiterhin intakt. Ein schwacher Trost für diejenigen, welche der Kaufempfehlung im Januar 2025 bei Kursen von 1260 Fr. und mehr einst Folge leisteten. Nun heisst es Warten auf die Vorabinformationen zur ersten Jahreshälfte vom nächsten Mittwochabend. Versprechen wichtige Erkenntnisse.