Das ist an den Märkten passiert
...auf NEUTRAL (Buy) herunterzustufen. Zuständiger Analyst Mate Nemes setzt ausserdem beim Zwölf-Monats-Kursziel den dicken Rotstift an und streicht dieses auf gerade mal 705 (1175) Fr. zusammen. Seine Befürchtung: Die Gewinnerwartungen dürften kurzfristig unter Druck bleiben. Die längerfristigen Wachstumsaussichten seien jedoch auch weiterhin intakt. Ein schwacher Trost für diejenigen, welche der Kaufempfehlung im Januar 2025 bei Kursen von 1260 Fr. und mehr einst Folge leisteten. Nun heisst es Warten auf die Vorabinformationen zur ersten Jahreshälfte vom nächsten Mittwochabend. Versprechen wichtige Erkenntnisse.
New Yorker Börse vergangene Nacht richtungssuchend. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende über Tagestiefst. Von Gelegenheitskäufen bei Chip-Aktien wie Sandisk oder Nvidia zu hören. Rendite 10-jähriger Treasuries auf dem höchsten Stand seit Mitte Mai. Ein möglicher Spielverderber für Aktien? US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel unbeeindruckt. Gewinnen bis zu 0.5pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundliche. Europa und die Schweiz nach dem gestrigen Ausverkauf höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen leichter. Auch Gold und Silber glanzlos.
SMI vorbörslich im Plus. Partners Group einzige Aktie mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten lassen Barry Callebaut, Ypsomed, Comet, AMS Osram sowie Galderma die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Barry Callebaut +4.6% (Zahlen, Ausblick)
Ypsomed +2.6% (Zwischenbericht)
Verlierer:
Partners Group -1.2% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Indexentscheid: Galderma und Sandoz steigen in den SMI auf. Kühne+Nagel sowie Swisscom müssen ihren Platz im September räumen. Beim SMIM wird Clariant durch DSM-Firmenich ersetzt. Folglich bleiben Überraschungen aus.
Straumann: BMO Capital Markets startet mit OUTPERFORM bis 121 Fr. Gibt der Aktie des US-Rivalen Align Technology allerdings den Vorzug mit OUTPERFORM bis 209 $. Ein kleiner Seitenhieb?
Adecco: Deutsche Bank geht auf BUY (Hold) bis 22 Fr. Hält die Kursverluste der letzten Wochen für übertrieben.
Barry Callebaut: Neunmonatsumsatz 9.56 Mrd Fr. (erw. 9.74 Mrd Fr.). Volumenwachstum -2.8pc (erw. -4.6pc). Diesjährige Volumenvorgaben werden etwas nach oben angepasst. Kepler Cheuvreux bleibt für REDUCE bis 1000 Fr. UBS weniger pessimistisch mit NEUTRAL bis 1100 Fr.
Givaudan: DZ Bank erhöht auf 3350 (3250) Fr. mit HALTEN. Nimmt auf die Zahlen hin kleinere Schätzungsanpassungen vor.
Partners Group: Barclays streicht auf 940 (1200) Fr. zusammen mit OVERWEIGHT. Könnte heute neben der Abstufung durch die UBS Verleiderverkäufe nach sich ziehen.
Roche: Bluttest zur Erkennung von Tuberkulose erhält die CE-Kennzeichnung. Vontobel geht auf BUY (Hold) bis 400 (348) Fr. Sieht im Geschäft mit Schlankheitsmitteln viel Potenzial.
UBS: Aktie für die Royal Bank of Canada ein Kauf mit OUTPERFORM bis 40 (38) Fr. Ging gestern allerdings bei 41 Fr. und somit höher aus dem Handel.
Ypsomed: Konnte im zurückliegenden Quartal 14 neue Kundenprojekte an Land ziehen. Beeindruckend. Vontobel bleibt denn auch für BUY bis 410 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Zehnder: UBS erhöht auf 87 (86) Fr. mit BUY. Erste Jahreshälfte dürfte von einer Absatzschwäche in Grossbritannien und eher schleppenden Preiserhöhungen überschatten worden sein.
Derivate: Frühe Umsätze in den Call-Warrants AMHLJB auf Amrize, SRDCJB auf Stadler Rail und PGEMJB auf Partners Group.