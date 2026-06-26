New Yorker Börse ganz im Zeichen neuer Rekorde beim Dow Jones. Frühe Gewinne gehen im Sitzungsverlauf jedoch teilweise wieder verloren. Schwergewichte Sandisk und Micron dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich trotz anziehender Teuerung weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel trotzdem unter Druck. Verlieren bis zu 1.3pc. Apple warnt vor gestiegenen Komponentenkosten. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen schwach. Technologiewerte die Verlierer. Europa und die Schweiz ebenfalls tiefer erwartet. Bitcoin erstmals seit September 2024 unter 60'000 $. Ethereum und andere Kryptowährungen sogar mit noch schmerzhafteren Verlusten. "The chicken are coming home to roost", meint ein Beobachter mir gegenüber schadenfreudig. Ob da Schadenfreude wirklich angebracht ist...?