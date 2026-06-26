Das ist an den Märkten passiert
...auf 205 (zuvor 190) Franken. Höchste mir bekannte Kursprognose. Der Jefferies-Analyst geht davon aus, dass Galderma die diesjährigen Finanzziele anlässlich der Halbjahresergebnisveröffentlichung anheben dürfte. Er steht mit dieser Meinung nicht alleine da. Auch einer Aufnahme in den renommierten SMI steht eigentlich Nichts mehr im Weg. Allerdings ist fraglich, ob ein solcher Schritt auch wirklich eine zusätzliche Titelnachfrage nach sich zieht.
New Yorker Börse ganz im Zeichen neuer Rekorde beim Dow Jones. Frühe Gewinne gehen im Sitzungsverlauf jedoch teilweise wieder verloren. Schwergewichte Sandisk und Micron dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich trotz anziehender Teuerung weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel trotzdem unter Druck. Verlieren bis zu 1.3pc. Apple warnt vor gestiegenen Komponentenkosten. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen schwach. Technologiewerte die Verlierer. Europa und die Schweiz ebenfalls tiefer erwartet. Bitcoin erstmals seit September 2024 unter 60'000 $. Ethereum und andere Kryptowährungen sogar mit noch schmerzhafteren Verlusten. "The chicken are coming home to roost", meint ein Beobachter mir gegenüber schadenfreudig. Ob da Schadenfreude wirklich angebracht ist...?
SMI kommt vorbörslich mit einem blauen Auge davon. Alcon das Schlusslicht. Bei den Nebenwerten geben AMS Osram, VAT Group, BB Biotech und Belimo am deutlichsten nach.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
keine
Verlierer:
VAT Group -1.1% (trotz Kurszielerhöhung)
Alcon -1.1% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
ABB: UBS macht endlich ihre Hausaufgaben mit NEUTRAL bis 88 (69) Fr. Letzte Kurszielerhöhung des Analysten liegt Monate zurück.
Comet: BNP Paribas erhöht auf 470 (338) Fr. mit OUTPERFORM. Zweithöchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Flamatter Halbleiterausrüsters.
Dottikon ES: UBS Fund Management meldet erstmals einen Stimmenanteil von mehr als 5pc. Alleine schon der RoPAS Institutinal Fund Equities Switerzland hält neuerdings 3.5pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Idorsia: Allschwiler rufen die ersten 150 Mio Fr. des Pharmakon-Darlehens ab und tilgen einen anderen bestehenden Kredit. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 4.50 Fr.
LUKB: Kepler Cheuvreux startet mit BUY bis 121 Fr. Zuständiger Analyst sieht Wachstumspotenzial im Private Banking, im Firmenkundengeschäft sowie im Geschäft mit strukturierten Produkten.
Medacta: Weiterer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von etwas mehr als 340'000 Fr. Bereits die zweite solche Transaktion innerhalb weniger Tage.
Schindler: J.P. Morgan ist für OVERWEIGHT bis 350 (340) Fr. Trägt damit der erfreulich starken Entwicklung des Service- und Renovationsgeschäfts Rechnung.
SGS: Goldman Sachs erhöht auf 100 (99) Fr. mit NEUTRAL. Mittelfristziele bei der operativen Gewinnmarge dürfte schon in diesem Jahr erreicht werden.
Swatch Group: Bieler Uhrenhersteller habe (erneut) Klage gegen Samsung eingereicht, wie die Financial Times erfahren haben will. Im Raum steht angeblich eine Forderung in Höhe von 170 Mio $. Kepler Cheuvreux erhöht zähneknirschend auf 180 (165) Fr. mit REDUCE. Absatzschwäche in Nahost und im Grossraum China könnte noch andauern.
VAT Group: Aktie für BNP Paribas ein Kauf mit OUTPERFORM bis 755 (639) Fr. Wachstum dürfte ab dem laufenden zweiten Quartal kräftig anziehen.