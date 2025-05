...ihre Bücher zu gehen. Reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA in den nächsten 12 Monaten von 75 auf 60 Prozent. Prognose ist damit immer noch vergleichsweise hoch. Goldman Sachs etwa geht gerade noch von einer Rezessions-Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent aus. Mehr zum Thema BCA Research um 12 Uhr in meiner Kolumne.