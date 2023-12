New Yorker Börse baut Gewinne der letzten Tage vergangene Nacht weiter aus. US-Teuerung zieht gegenüber dem Vormonat zwar wieder etwas an, scheint für die Marktauguren allerdings kein Spielverderber zu sein. Zinssensitive Tech-Giganten deultich im Plus. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen dennoch unter Druck. Immobilienaktien die Verlierer. Fed-Entscheid vom Abend sorgt für ebenfalls Nervosität. Geschehen vermutlich auch in Europa und der Schweiz ganz im Zeichen der Geldpolitik. Mediale Aufmerksamkeit gehört hierzulande ganz Bundes-Bern (Bunderats-Wahl).