Das ist an den Märkten passiert
...tätige Analystin Sarita Kapila kassiert nämlich ihre Verkaufsempfehlung. Geht trotz einem rechnerischen Abwärtspotenzial von knapp 10pc zum Kursziel von 295 Fr. auf EQUAL-WEIGHT (Underweight). Französische Investmentbank Oddo nun mit der letzten mir bekannten Verkaufsempfehlung für das SMI-Schwergewicht. Fällt in den nächsten Tagen auch diese...? Mal schauen, ob heute Anschlusskäufe einsetzen.
New Yorker Börse trotz Erholung in der zweiten Sitzungshälfte tiefer. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings erholt. Gewinnen dank überraschend starken Intel-Fakten bis zu 0.6pc. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Auch Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen weiterhin richtungssuchend. Gold und Silber nachgebend.
SMI vorbörslich knapp behauptet. Holcim sowie Kühne+Nagel fest. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Siegfried und Inficon schwachen Bucher gegenüber. Amrize, Cosmo, Galderma und Inficon ab heute früh ohne Dividende gehandelt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Inficon +3.8% (Zahlen, Ausblick)
Holcim +3.8% (Zahlen)
Verlierer:
Bucher -2.2% (Herunterstufung)
Cosmo -2.2% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Holcim: Quartalsumsatz 3.52 Mrd Fr. (erw. 3.44 Mrd Fr.). Op. Gewinn 431 Mio Fr. (erw. 408 Mio Fr.). Erstes Quartal für gewöhnlich das schwächste des ganzen Jahres. Ausblick bleibt derselbe. Jefferies bleibt für HOLD bis 72.60 Fr. und die ZKB gar für ÜBERGEWICHTEN.
AMS Osram: Janus Henderson nimmt nach dem jüngsten Lauf der Aktie erste Gewinne mit. Britischer Vermögensverwalter reduziert seine Beteiligung auf unter 3pc. Research Partners senkt auf 4.60 (6.10) Fr. mit VERKAUFEN.
Bachem: Gebäude K am Hauptsitz in Bubendorf eingeweiht. Ein Meilenstein, wie Händler meinen. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Barry Callebaut: Research Partners senkt auf 1740 (1840) Fr. mit KAUFEN und Julius Bär auf 1100 (1200) Fr. mit HOLD.
Belimo: Berenberg Bank verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 1060 Fr. Trimmt die Gewinnschätzungen jedoch um bis zu 2pc.
Bucher: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Buy) bis 360 (400) Fr. Investitionsbereitschaft der Landwirte dürfte unter der geopolitischen Lage leiden.
DocMorris: Swisscanto schöpft neuen Mut. ZKB-Fondstochter baut Beteiligung wieder auf mehr als 3pc aus. Weiterer Titelkauf aus dem Verwaltungsrat. Diesmal in Höhe von gut 200'000 Fr.
Galderma: Citigroup erhöht auf 185 (165) Fr. mit BUY und Goldman Sachs sogar auf 191 (190) Fr. ebenfalls mit BUY.
Inficon: Quartalsumsatz 181 Mio $ (erw. 171 Mio $). Op. Gewinn 29.4 Mio $ (erw. 29.4 Mio $). Jahresvorgaben werden angehoben. Galten schon zuvor als eher konservativ. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und Vontobel für HOLD bis 115 Fr.
Kühne+Nagel: Quartalsumsatz 5.6 Mrd Fr. (erw. 5.58 Mrd Fr.). Op. Gewinn 562 Mio Fr. (erw. 509 Mio Fr.). Diesjährige Gewinnvorgaben werden ans obere Ende hin verengt. Bernstein Société Générale lobt die Kostenfortschritte mit MARKET PERFORM bis 185 Fr. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Mobilezone: Apfelkiste-Gründer Pierre Droigk steigt mit gut 5pc ein. Aktien stammen vom bisherigen Grossaktionär Michael Haubricht
Nestlé: Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 82 (80) Fr., Goldman Sachs für BUY bis 95 (93) Fr., die Berenberg Bank für BUY bis 100 (99) Fr. und Royal Bank of Canada für SECTOR PERFORM bis 84 (82) Fr.
SGS: Citigroup setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 103 (112) Fr. Investorentag vom November ein möglicher Kurstreiber für die Aktie.
Siegfried: Übernahme von drei Produktionsstandorten in den USA und Australien wettbewerbsrechtlich in trockenen Tüchern. Umsatzbeitrag schon im laufenden Jahr bei rund 100 Mio $. Positiv. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN. Vontobel trimmt auf 105 (110) Fr. mit BUY.
Sulzer: Geht eine weltweite Vereinbarung mit dem Mineralölriesen Aramco ein. Allerdings keine Angaben zu deren Umfang.
Temenos: Aktie für die UBS ein Verkauf mit SELL bis 57 (56.50) Fr. Bankeigene Gewinnschätzungen werden um bis zu 3pc gesenkt. Berenberg Bank widerspricht vehement mit BUY Bis 100 (95) Fr.
Derivate: Auffällige Umsätze im Short Mini-Future MZUBHT auf Zurich Insurance, im Put-Warrant WSMBWV auf den SMI sowie im Knock-out-Call OGOC3V auf die Gold-Unze. Frühe Aktivitäten auch im Call-Warrant WKNA3V auf Kühne+Nagel.