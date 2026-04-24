...tätige Analystin Sarita Kapila kassiert nämlich ihre Verkaufsempfehlung. Geht trotz einem rechnerischen Abwärtspotenzial von knapp 10pc zum Kursziel von 295 Fr. auf EQUAL-WEIGHT (Underweight). Französische Investmentbank Oddo nun mit der letzten mir bekannten Verkaufsempfehlung für das SMI-Schwergewicht. Fällt in den nächsten Tagen auch diese...? Mal schauen, ob heute Anschlusskäufe einsetzen.