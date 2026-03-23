New Yorker Börse trotz Aufbäumen kurz vor Sitzungsende am Freitag mit deutlichen Verlusten. Dow Jones Industrial Index auf dem tiefsten Stand seit September. Langfristzinsen nochmals kräftig gestiegen. Flucht ausländischer Investoren aus den Treasuries. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel erneut schwächer. Verlieren bis zu 0.6pc. Dortige Börsen teilweise mit deutlichen Abgaben. Vorzeichen für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Gold und Silber geraten unter die Räder. Silber-Unze mehr als 40pc unter ihrem Rekordhoch von Ende Januar. Wie schon am Freitag von aggressiven Verkäufen aus dem Nahen Osten zu hören.