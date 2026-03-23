Das ist an den Märkten passiert
...42 Prozent im unteren neutralen Bereich. Fear & Greed Index für die Schweiz nicht zuletzt aufgrund einer vergleichsweise geringen Nachfrage nach Put-Optionen höher als jener für die New Yorker Börse. Sogenanntes Put-Call-Verhältnis hierzulande bei hohen 2. Stimmung unter hiesigen Aktienanlegern somit deutlich entspannter als die Kursentwicklung vermuten liesse. Von Panik jedenfalls keine Spur. Mal schauen, wie es bei der kommenden Erhebung aussieht.
New Yorker Börse trotz Aufbäumen kurz vor Sitzungsende am Freitag mit deutlichen Verlusten. Dow Jones Industrial Index auf dem tiefsten Stand seit September. Langfristzinsen nochmals kräftig gestiegen. Flucht ausländischer Investoren aus den Treasuries. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel erneut schwächer. Verlieren bis zu 0.6pc. Dortige Börsen teilweise mit deutlichen Abgaben. Vorzeichen für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Gold und Silber geraten unter die Räder. Silber-Unze mehr als 40pc unter ihrem Rekordhoch von Ende Januar. Wie schon am Freitag von aggressiven Verkäufen aus dem Nahen Osten zu hören.
SMI vorbörslich deutlich im Minus. Givaudan und ABB ex Dividende gehandelt. Bei den Nebenwerten verlieren Straumann und Sandoz deutlich.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
keine
Verlierer:
Givaudan -3.8% (ex Dividende)
ABB -3.5% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Belimo: Van Lanschot Kempen geht auf NEUTRAL (Sell) bis 611 Fr. Aktie nach der Kurszäsur nicht länger überbewertet.
Partners Group: Zwei weitere Titelkäufe aus der Chef-Etage. Diesmal sogar im Gesamtbetrag von gut 5 Mio Fr. Prädikat: vertrauensbildend.
Cosmo: Aktie für die Berenberg Bank ein KAuf mit BUY bis 120 (79) Fr. Pharmaunternehmen verfüge neben dem Haarausfallmittel Clascoteron über zwei weitere Wachstumstreiber.
DocMorris: Berenberg Bank mit einschneidenden Schätzungsreduktionen bei der Versandapotheke. Streicht auf 4.45 (8.10) Fr. zusammen mit HOLD. Deutsche Bank ist für HOLD bis 4.50 (7) Fr.
Galderma: US-Arzneimittelbehörde FDA erteilt Restylane Contour die Zulassung bei Schläfenvolumenverlust. Octavian startet mit BUY bis 180 Fr.
Helvetia Baloise: J.P. Morgan startet wieder mit OVERWEIGHT (Neutral) bis 250 (175) Fr. Starke Marktstellung und grosszügige Ausschüttungspolitik.
Holcim: Kepler Cheuvreux verteidigt die Aktie nach einer Road-Show mit dem Unternehmen. Berichtet von beruhigenden Aussagen zur Preisgestaltungsmacht und bleibt für BUY bis 90 Fr.
Metall Zug: Jahresumsatz 194.6 Mio Fr. (erw. 200 Mio Fr.). Op. Verlust 17.5 Mio Fr. (erw. 7.3 Mio Fr.). Dividende wird vorläufig ausgesetzt. Autsch! ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Sandoz: Royal Bank of Canada geht auf SECTOR PERFORM (Outperform) bis 65 (53) Fr. Zuständige Analystin macht ihre Hausaufgaben doch noch. Hatte das Bewertungsmodell vor langen Monaten letztmals angerührt.
SF Urban: Plant grössere Zukäufe und will hierfür neue Aktien im Umfang von 20 Mio Fr. ausgeben. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Sonova: Vorabinformationen zum heutigen Investorentag ohne Überraschungen. Hörgerätehersteller rechnet mit einem Jahresergebnis am unteren Ende der Zielbandbreite. Mittelfristig wird ein Jahresumsatz von 6 Mrd Fr. angestrebt. Consumer Hearing soll abgetrennt werden. T. Rowe Price kaufte jüngst Aktien zu. Hält erstmals seit Dezember wieder mehr als 3pc am Unternehmen aus Stäfa. Vontobel bleibt für HOLD bis 225 Fr. und Bernstein Société Générale sogar für OUTPERFORM bis 256 Fr.
Tecan: Julius Bär setzt den dicken Rotstift an mit HOLD bis 125 (180) Fr. Markterwartungen mit Blick auf die diesjährigen Finanzziele noch immer zu hoch angesetzt.