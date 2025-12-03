Das ist an den Märkten passiert
...wirklich gut? «Ich weiss, wen ich wählen werde, ja», so Trump am Sonntag zur Frage, wen er als neuen Fed-Chef bestimmen werde. Alle wissen: Es muss fast Kevin Hassett sein. Direktor des National Economic Council im Weissen Haus und Trumps Chef-Wirtschaftsberater.
Klar: Ein Schosshündchen von Trump im Fed-Gebäude, der Zinssenkungen energisch vorantreibt, wäre nach dem Gusto der Aktienmärkte und von Trump. Aber: Damit untergräbt man die Unabhängigkeit der Notenbank. Folgen wären ein Vertrauensverlust in die USA, sinkender Dollar und steigende Renditen am Anleihemarkt. Hatten wir schon mal. Nach den Wirren des Liberation Day knickte Trump vor dem Bondmarkt ein. Wiederholt sich die Geschichte?
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Cosmo +15% (Haarmittel-Meldung)
Verlierer:
SoftwareOne -0,94%
Holcim -0,66%
Cosmo: Erzielt mit Hausausfall-Mittel Clascoterone gute Phase-III-Ergebnisse. Laut Firmen-Angaben «bahnbrechende Ergebnisse» und «potenziell erster grosser therapeutischer Durchbruch» in Behandlung von Haarausfall seit mehr als drei Jahrzehnten...
Dottikon: CEO Markus Blocher vorsichtig mit weiteren Ausbauplänen. «Es besteht das Risiko von Überkapazitäten» (FuW). Robust profitables Geschäft für ihn wichtiger als «ewiges Wachstum». Aktie mit 355 Fr. derzeit auf Allzeithoch.
Nestlé: Peter Brabeck-Letmathe (81) gibt Ehrentitel des Präsident Emeritus ab. Nachfolger ist der ehemalige VRP Paul Bulcke.
SMG: JPMorgan erhöht auf 41 (zuvor 39) Fr. - Rating OVERWEIGHT wird nicht angerührt.
SMG: Pictet Asset Management steigert Anteil wieder leicht über 3pc.
Swiss Prime Site: Kauft Bürogebäude der Schweizer Börse SIX von privatem Eigentümer. SPS hat somit 300 Mio. Fr. aus Kapitalerhöhung vom Februar vollständig investiert.