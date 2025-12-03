Klar: Ein Schosshündchen von Trump im Fed-Gebäude, der Zinssenkungen energisch vorantreibt, wäre nach dem Gusto der Aktienmärkte und von Trump. Aber: Damit untergräbt man die Unabhängigkeit der Notenbank. Folgen wären ein Vertrauensverlust in die USA, sinkender Dollar und steigende Renditen am Anleihemarkt. Hatten wir schon mal. Nach den Wirren des Liberation Day knickte Trump vor dem Bondmarkt ein. Wiederholt sich die Geschichte?