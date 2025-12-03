Das ist an den Märkten passiert

...wirklich gut? «Ich weiss, wen ich wählen werde, ja», so Trump am Sonntag zur Frage, wen er als neuen Fed-Chef bestimmen werde. Alle wissen: Es muss fast Kevin Hassett sein. Direktor des National Economic Council im Weissen Haus und Trumps Chef-Wirtschaftsberater.

Klar: Ein Schosshündchen von Trump im Fed-Gebäude, der Zinssenkungen energisch vorantreibt, wäre nach dem Gusto der Aktienmärkte und von Trump. Aber: Damit untergräbt man die Unabhängigkeit der Notenbank. Folgen wären ein Vertrauensverlust in die USA, sinkender Dollar und steigende Renditen am Anleihemarkt. Hatten wir schon mal. Nach den Wirren des Liberation Day knickte Trump vor dem Bondmarkt ein. Wiederholt sich die Geschichte?

Dow Jones Industrial plus 0,39 Prozent, Nasdaq plus 0,84pc, Nvidia plus 0,8 Prozent. Vertrauen in erneute Zinssenkung nächste Woche bleibt hoch. Bitcoin mit deutlicher Erholung und wieder mit Kursen über 90'000 Dollar.

Schweizer Vorbörse minim im Plus. Holcim als einzige SMI-Aktie negativ. Logitech positiv. Cosmo nach Haarmittel-Meldung stark gefragt.

Diese Aktien schlagen vorbörslich aus

Gewinner:
Cosmo +15% (Haarmittel-Meldung)

Verlierer:
SoftwareOne -0,94% 
Holcim -0,66% 

Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele

Baloise: Finanzchef Carsten Stolz verlässt Gruppe per Ende 2025. Am Freitag wird Fusion mit Helvetia vollzogen.

Cosmo: Erzielt mit Hausausfall-Mittel Clascoterone gute Phase-III-Ergebnisse. Laut Firmen-Angaben «bahnbrechende Ergebnisse» und «potenziell erster grosser therapeutischer Durchbruch» in Behandlung von Haarausfall seit mehr als drei Jahrzehnten...

Dottikon: CEO Markus Blocher vorsichtig mit weiteren Ausbauplänen. «Es besteht das Risiko von Überkapazitäten» (FuW). Robust profitables Geschäft für ihn wichtiger als «ewiges Wachstum». Aktie mit 355 Fr. derzeit auf Allzeithoch.

Flughafen Zürich: JPMorgan erhöht auf 275 (zuvor 270) Fr. - bleibt bei OVERWEIGHT.

Geberit: JPMorgan ist weiter für NEUTRAL, erhöht aber auf 630 (zuvor 600) Fr.

Gurit: Anteil von J. Safra Sarasin Investmentfonds fällt von 4,45pc auf unter 3pc.

Hiag: Vize-Präsi Balz Halter stellt sich an April-GV nicht zur Wiederwahl.

Holcim: JPMorgan erhöht auf 84 (zuvor 77) Fr. - weiterhin OVERWEIGHT.

Medmix: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,002pc.

Nestlé: Peter Brabeck-Letmathe (81) gibt Ehrentitel des Präsident Emeritus ab. Nachfolger ist der ehemalige VRP Paul Bulcke. 

SMG: JPMorgan erhöht auf 41 (zuvor 39) Fr. - Rating OVERWEIGHT wird nicht angerührt.

SMG: Pictet Asset Management steigert Anteil wieder leicht über 3pc.

Swiss Prime Site: Kauft Bürogebäude der Schweizer Börse SIX von privatem Eigentümer. SPS hat somit 300 Mio. Fr. aus Kapitalerhöhung vom Februar vollständig investiert.

Tecan: Blackrock steigert Anteil auf 5,16pc von zuvor 4,05pc.

Temenos: Panagiotis «Takis» Spiliopoulos, bis 2019 noch Head of Research bei Vontobel, klettert die Corporate-Karriereleiter hoch. Wird vom Interimschef zum neuen CEO, zuvor war er CFO. Kann er den Turnaround weiter fortsetzen? Temenos-Aktie plus 14pc YTD.

 

 

 

 

 