...rät bei einer gut gelaufenen Aktie dazu, die satten Gewinne mitzunehmen. Bei Goldman Sachs ist vom Halbleiterausrüster VAT Group, bei der UBS hingegen von der Baselbieter Clariant sowie vom Flughafen Zürich die Rede. Bei allen drei Aktien dürfte die Kursentwicklung heute negative Vorzeichen aufweisen. Für gewöhnlich sorgen solche Herunterstufungen allerdings meist nur am Tag des Bekanntwerdens für Verkaufsdruck - sofern die Banken denn nicht mit wirklich neuen Erkenntnissen aufwarten.