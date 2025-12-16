Das ist an den Märkten passiert
...rät bei einer gut gelaufenen Aktie dazu, die satten Gewinne mitzunehmen. Bei Goldman Sachs ist vom Halbleiterausrüster VAT Group, bei der UBS hingegen von der Baselbieter Clariant sowie vom Flughafen Zürich die Rede. Bei allen drei Aktien dürfte die Kursentwicklung heute negative Vorzeichen aufweisen. Für gewöhnlich sorgen solche Herunterstufungen allerdings meist nur am Tag des Bekanntwerdens für Verkaufsdruck - sofern die Banken denn nicht mit wirklich neuen Erkenntnissen aufwarten.
New Yorker Börse nach einem richtungslosen Sitzungsverlauf etwas tiefer. Geschehen bei den Tech-Giganten weiterhin ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Situation bei den Langfristzinsen nicht eben eine Hilfe. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nochmals deutlich tiefer. Verlieren bis zu 0.9pc. Dortige Börsen durchs Band schwächer. Ähnliches auch für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen geraten unter die Räder. Gold und Silber nur geringfügig tiefer.
SMI vorbörslich dank den Schwergewichten UBS und Roche weiterhin über 13'000 Punkten. Auch Holcim und Amrize im Plus. Bei den Nebenwerten stehen stabile Huber+Suhner und DocMorris schwachen VAT Group, Clariant und Flughafen Zürich gegenüber. Technologiewerte ebenfalls im Angebot. Warten auf die vielen US-Wirtschaftsindikatoren vom Nachmittag.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
UBS +0.9% (Heraufstufung)
Holcim +0.8% (Firmenübernahme)
Verlierer:
VAT Group -3.8% (Herunterstufung)
Clariant -2.5% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
UBS: Bank of America will es wissen. Geht auf BUY (Neutral) bis 48 (35) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie der grössten Schweizer Bank.
Cosmo: Gleich mehrere Titelverkäufe aus dem Umfeld des Verwaltungsrats im Gesamtbetrag von 4.5 Mio Fr. Nach dem jüngsten Kursfeuerwerk wird nun erstmals auch im grösseren Stil Kasse gemacht. Folgen weitere Verkäufe?
ABB: Evercore ISI startet mit IN LINE bis 65 Fr. Gibt ausgerechnet den Aktien der beiden Erzrivalen Siemens und Schneider Electric den Vorzug.
Adecco: Vontobel verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 35 Fr. Erhöht sogar überraschend die Dividendenerwartungen.
Alcon: Wenigstens der Stimmrechtsvertreter ISS empfiehlt die nachgebesserte Offerte für Staar Surgicals nun zur Annahme.
Clariant: UBS zieht die Reissleine und geht auf NEUTRAL (Buy) bis 7 (13) Fr. Warnt vor möglichen Belastungen im Zusammenhang mit den milliardenschweren Ethylen-Klagen.
Flughafen Zürich: UBS geht auf NEUTRAL (Buy) bis 260 (244) Fr. Aktie nach dem guten Lauf der letzten Monate kaum noch mit Luft nach oben. Research Partners teilt diese Einschätzung mit HALTEN bis 237 (228) Fr.
Gurit: Kleinerer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 13'000 Fr. Zu wenig, um die Nadel zu bewegen.
Holcim: Übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an der peruanischen Cementos Pacasmayo. Lässt sich dies rund 1.5 Mrd $ kosten. Vontobel bleibt für BUY bis 78 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Huber+Suhner: UBS ist für BUY bis 177 (165) Fr. Nimmt die gestrige Umsatzwarnung sogar zum Anlass, um die Schätzungen für die beiden kommenden Jahre nach oben anzupassen.
Kühne+Nagel: Aktie für Barclays ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 145 (140) Fr. Gewinnentwicklung dürfte im Schlussquartal leicht positive Vorzeichen aufweisen.
Medacta: Artisan Partners dünnt das Aktienpaket wieder auf unter 3pc aus. Berüchtigter Finanzinvestor hatte sich erst Mitte Oktober wieder als bedeutender Aktionär zu erkennen gegeben.
Nestlé: Citigroup senkt auf 85 (90) Fr. mit NEUTRAL. Nimmt vorwiegend währungsbedingte Schätzungsanpassungen vor.
Skan: Fondstochter von J Safra Sarasin verliert die Geduld und baut die Beteiligung auf unter 3pc ab.
SMG: Nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat lacht sich Aktien im Gegenwert von knapp 1.6 Mio Fr. an.
Sonova: Schliesst mit der Tinnitus-App SilentCloud eine Lücke im Produktangebot. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Bank of America bleibt für BUY bis 250 Fr. Berichtet von Marktanteilsgewinnen.
U-blox: Aktie soll nach erfolgreicher Übernahme durch Advent International dekotiert werden. Termin steht allerdings noch keiner fest.
VAT Group: Goldman Sachs geht auf NEUTRAL (Buy) bis 376 (371) Fr. Zuständige Analystin macht damit die in den ersten September-Tagen ausgesprochene Kaufempfehlung rückgängig. Aktie seither gut gelaufen.
Vontobel: Finanzchef Thomas Heinzl verlässt die Bank. Für ihn übernimmt Jan Marxfeld. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.