Aktionären von Straumann, Lonza oder SIG Combibloc bietet sich ein ungewohntes Bild: Neue Kursrekorde bleiben aus. Der Anfang vom Ende des Höhenflugs der letzten Wochen und Monate? New York unbedingt im Auge behalten.

SMI vorbörslich richtungssuchend. Vereinzeltes Kaufinteresse in Zurich Insurance oder Straumann lässt auf versöhnlichen Wochenausklang hoffen.

New York grenzt Verluste im späten Handel ein. US-Techaktien jedoch erneut von Gewinnmitnahmen belastet. Stimmung an den asiatischen Börsen etwas unterkühlt. Vorgaben lassen eine eher verhaltene Börsensitzung vor dem Wochenende vermuten.

Diesjährige Börsenüberflieger: Ausländische Momentum-Player nehmen bei Lonza, Logitech und Co. angeblich erste Gewinne mit. Steigende US-Zinsen könnte den Wachstumsaktien zusetzen. Weitere Entwicklungen in New York gehören im Auge behalten.

Lonza: Experten warnen beim US-Partner Moderna vor möglichen Enttäuschungen bei der Preisgestaltung für den Covid-19-Impfstoff. Blosses Positionsgerede?

Feintool: Halbjahresumsatz 212 Mio Fr. Op Verlust 17.4 Mio Fr. Verzichtet auf Jahresvorgaben.

Huber+Suhner: Research Partners für KAUFEN bis 85 (75) Fr.

Interroll: Titelverkäufe aus der Geschäftsleitung in Höhe von 2.7 Mio Fr.

Komax: Kepler Cheuvreux beweist Mut, geht auf BUY (Hold) bis 170 (145) Fr. Rechnet mit Rückkehr auf den Wachstumspfad.

Landis+Gyr: Mirabaud Securities für HOLD bis 63 (57) Fr. Sich beim Stromzählerhersteller einzukaufen eile nicht, so der Tenor.

Stadler Rail: Credit Suisse für NEUTRAL bis 38 Fr. Reduziert ihre Schätzungen im Vorfeld der Halbjahreszahlen.

Straumann: Am gestrigen Donnerstagnachmittag angeblich US-Fonds auf Seiten der Verkäufer aktiv. Abgaben auf tieferem Niveau soweit gut absorbiert. J. P. Morgan für UNDERWEIGHT bis 668 (583) Fr. Jefferies bleibt bei HOLD mit 830 (750) Fr. Berenberg Bank ist ebenfalls für HOLD bis 770 (760) Fr.

Sunrise: Goldman Sachs senkt auf NEUTRAL (Buy) mit 111 Fr.. Kursziel einen Franken über der Barofferte. Vermögensverwalter PSquared steigt für Beobachter überraschend mit 4.26 Prozent ein.

Swisscom: J.P. Morgan ist für NEUTRAL bis 517 (521) Fr.

Tecan: Julius Bär geht auf HOLD (Buy) mit 420 (330) Fr. Credit Suisse bleibt fest gestimmt, ist für OUTPERFORM bis 425 (305) Fr.

Tornos: Research Partners gehen auf VERKAUFEN (Halten) bis 3 (4) Fr. Rechnet trotz Belebung mit tiefrotem Jahresergebnis.

U-blox: Schweizer Börse leitet Untersuchung wegen möglicher Meldepflichtverletzungen gegen das IoT-Unternehmen ein. Möglicherweise sei ein Meldetermin verpasst worden, mutmasst die ZKB und bleibt bei ÜBERGEWICHTEN.

VZ Holding: Vontobel ist nach den Zahlen für BUY bis 95 (90) Fr. The Sky is the Limit.

Zur Rose: Vermögensverwalter T. Rowe Price reduziert Aktienpaket auf 2.67 (4.92) Prozent.

Zurich Insurance: UBS für BUY bis 390 (375) Fr. DZ Bank geht auf HALTEN (Kaufen) bis 350 (330) Fr. Jefferies bleibt bei HOLD bis 370 (405) Fr.

Derivate: Kaufinteresse im Call-Warrant KOMSJB auf Komax.