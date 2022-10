New Yorker Börse am Freitag mit einem beeindruckenden Kursfeuerwerk. Solide Quartalsergebnisse sorgen für die nötigen Impulse. Zinsen legen zudem eine Verschnaufpause ein. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.1pc höher. Dortige Börsen mit Ausnahme eines schwachen Chinas und Hongkong mehrheitlich freundlich. Setzen auch in Europa und der Schweiz Anschlusskäufe ein?