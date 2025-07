…wenn es wieder zu einem «Sell-America-Event» kommt. Und dies, obwohl die Schweizer Zinsen bei null liegen und die SNB wahrscheinlich gegen eine weitere Frankenaufwertung intervenieren wird, waren die Profis in einer Analyse der ING Bank der Ansicht, dass die hiesige Währung im Falle einer erneuten Vertrauenskrise in die US-Valuta die bevorzugte Fluchtwährung sein würde. Chris Turner, Global Head of Markets, bei ING Bank begründet dies mit dem enormen Zahlungsbilanzüberschuss der Schweiz, welcher dem Franken in Phasen des Herunterfahrens von Risiken an den Finanzmärkten oder der Portfoliorepatriierung einen hohen Schutz bietet.