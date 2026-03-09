...zwei Drittel auf 0.50 Fr. je Aktie. Aussagen fürs angelaufene neue Jahr überraschend vage. Nicht eben wenige Analysten werden bei ihren Schätzungen einmal mehr den dicken Rotstift ansetzen müssen. Ernst Göhner Stiftung die lachende Dritte. Mitte November 2023 beim Halbleiterausrüster eingestiegen, reduzierte der bekannte Schweizer Finanzinvestor sein 6pc-Paket kurz vor der Zahlenenttäuschung vom Freitag auf unter 3pc. Börsenbeobachter vermuten, dass die Ernst Göhner Stiftung sogar ganz ausgestiegen ist. Aktienkurs beim Einstieg unter 200 Franken, zum Zeitpunkt des Unterschreitens der 3pc-Schwelle gut 100 Franken höher. Aktie übrigens erneut tiefer erwartet. Verliert vorbörslich weitere gut 3pc auf einen Mittelkurs von 229 Franken.