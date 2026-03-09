Das ist an den Märkten passiert
...zwei Drittel auf 0.50 Fr. je Aktie. Aussagen fürs angelaufene neue Jahr überraschend vage. Nicht eben wenige Analysten werden bei ihren Schätzungen einmal mehr den dicken Rotstift ansetzen müssen. Ernst Göhner Stiftung die lachende Dritte. Mitte November 2023 beim Halbleiterausrüster eingestiegen, reduzierte der bekannte Schweizer Finanzinvestor sein 6pc-Paket kurz vor der Zahlenenttäuschung vom Freitag auf unter 3pc. Börsenbeobachter vermuten, dass die Ernst Göhner Stiftung sogar ganz ausgestiegen ist. Aktienkurs beim Einstieg unter 200 Franken, zum Zeitpunkt des Unterschreitens der 3pc-Schwelle gut 100 Franken höher. Aktie übrigens erneut tiefer erwartet. Verliert vorbörslich weitere gut 3pc auf einen Mittelkurs von 229 Franken.
New Yorker Börse grenzt anfängliche Verluste vor dem Wochenende ein. Geschehen bei Nvidia und Co von Gewinnmitnahmen überschattet. Langfristzinsen im Dollar-Raum steigen wieder. Flucht ausländischer Investoren aus Treasuries? US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut unter Druck. Verlieren bis zu 1.7pc. Dortige Börsen durchs Band schwach. Tokio zeitweise minus 6pc (!!!). Europa und die Schweiz ebenfalls deutlich tiefer erwartet. Selbst Gold und Silber zu Wochenbeginn tiefer. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen hingegen gut behauptet.
SMI vorbörslich unter Druck. Schwergewicht Roche dem Gesamtmarkt keine Hilfe. Bei den Nebenwerten stehen leicht tiefere SPS, Temenos und PSP schwachen Cosmo, Comet und Avolta gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
keine
Verlierer:
Cosmo -6.0% (Zahlen, Ausblick)
Comet -3.3% (Kurszielreduktionen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Lonza: Kapsel-Geschäft geht für 2.3 Mrd Fr. an den Finanzinvestor Lone Star. Vollzug der Transaktion in mehreren Schritten geplant. 0.5 Mrd Fr. fliessen in ein Aktienrückkaufprogramm. Transaktion führt zu einmaligem Goodwill-Abschreiber in Höhe von 1.3 Mrd Fr. Autsch! UBS bleibt dennoch für BUY bis 650 Fr. und Kepler Cheuvreux gar für BUY bis 670 Fr.
Medmix: Artisan Partners nistet sich mit gut 3pc ein. Baut der für seine aktive Einflussnahme gefürchtete Finanzinvestor seine Beteiligung zügig aus?
Bossard: J Safra Sarasin Investmentfonds dünnt Aktienpaket erstmals seit Februar 2015 auf unter 3pc aus.
Burkhalter: J Safra Sarasin Investmentfonds baut Beteiligung weiter ab. Hält neuerdings weniger als 3pc am Elektrounternehmen.
Cicor: MWB Research senkt auf 180 (185) Fr. mit BUY. Zweite Kurszielreduktion innerhalb von wenigen Tagen. Oddo ist für OUTPERFORM bis 170 (175) Fr.
Coltene: Kepler Cheuvreux zieht die Reissleine und geht auf HOLD (Buy) bis 55 (57) Fr. Trägt mit diesem Schritt der Zahlenenttäuschung von letzter Woche Rechnung.
Comet: Aktie für die UBS ein Kauf bis 300 (316) Fr. Zuständiger Analyst streicht seine Gewinnschätzungen um bis zu 36pc (!!!) zusammen. Oddo trimmt auf 330 (350) Fr. mit OUTPERFORM.
Cosmo: Jahresumsatz 104.2 Mio € (erw. 104 Mio €). Op. Verlust 3.2 Mio € (erw. 5.7 Mio €). Diesjährige Umsatzvorgaben könnten für das eine oder andere enttäuschte Gesicht sorgen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 130 Fr.
Galderma: Bringt Cetaphil AM/PM Andioxidant Serum auf den Markt. Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 167 Fr. und Morgan Stanley für EQUAL-WEIGHT biws 155 (145) Fr.
Nestlé: Ermittler hätten keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Tod eines Säuglings und der Verunreinigung von Kindernahrung gefunden, wie Reuters berichtet. Basler KB erhöht auf 80 (78) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
PSP: Barclays ist für EQUAL WEIGHT bis 151 (135) Fr. Luftig hohe Bewertung ist dem zuständigen Analysten sichtlich ein Dorn im Auge.
R&S Group: Janus Henderson kauft kräftig Aktien zu. Hält erstmals wieder mehr als 5pc am Trafohersteller. UBS ist für BUY bis 25 (21.90) Fr.
Roche: Brustkrebsmittel Giredestrant erreicht Studienziele nicht. Ein herber Rückschlag für die Basler, wie Händler mit Blick auf die hohen Umsatzschätzungen der Analysten meinen. Kepler Cheuvreux bleibt vorerst für BUY bis 415 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN. Vontobel senkt auf 346 (356) Fr. mit HOLD.
Santhera: Wartet mit neuen und ermutigenden Ergebnissen einer Langzeitstudie zum DMD-Mittel Agamree auf.
SIG Group: Basler KB geht auf MARKTGEWICHTEN (Übergewichten) bis 12.50 Fr. Schwacher freier Cashflow. Verschuldung gestiegen.
SPS: Aktie für Barclays ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 160 (118) Fr. Verweist auf das überdurchschnittlich hohe Gewinnsteigerungspotenzial.
Swatch Group: HSBC geht auf HOLD (Reduce) bis 170 (120) Fr. Verlassen in den nächten Tagen weitere Analysten das Lager der Pessimisten?
Temenos: Bank of America geht auf BUY (Neutral) bis 96 (92) Fr. Londoner Analyst hält den Hersteller von Bankensoftware in Sachen KI für gut aufgestellt.
UBS: Firmenchef Sergio Ermotti kassiert 2025 knapp 15 Mio Fr., wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht.