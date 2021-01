New Yorker Börse im späten Handel mit leichten Kursavancen. Höhere Zinsen machen den Tech-Giganten jedoch sichtlich zu schaffen. US-Aktienindizes nachbörslich von Anschlusskäufen erfasst. Asiatische Börsen deshalb freundlich. Lässt für Europa und die Schweiz hoffen. Die Bäume werden aber wohl nicht in den Himmel wachsen, so Händler.