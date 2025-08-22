…Leitindex S&P 500. Bei ersterem werden die Schwergewichte und gewisse Titelsegmente in ihrer Dominanz zurückgebunden. Gleichgewichteter S&P 500 Index gegenüber dem regulären S&P 500 Index zuletzt auf dem tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten, wie Bloomberg berechnet hat. Ist für gewöhnlich nur bei schwerwiegenden Rezessionen so zu beobachten - letztmals etwa auf dem Höhepunkt der Bankenkrise. Geht es der US-Wirtschaft folglich sehr viel schlechter als gedacht?