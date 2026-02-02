Das ist an den Märkten passiert
...eine Erhöhung der Margenanforderungen an der Edelmetallbörse in Schanghai. Gut stehen die Anlagekundinnen und -kunden von Jefferies da. Die US-Investmentbank sah das Unheil wohl kommen und riet schon von Dienstag auf Mittwoch dazu, zumindest einen Teil der aufgelaufenen Gewinne auf Silber-Beständen mitzunehmen. Jefferies-Rohstoffstrategen sprachen damals von "exzessiven Szenen" bei den Edelmetallen.
New Yorker Börse grenzt am Freitag zwischenzeitliche Verluste im Sitzungsverlauf ein. Wichtigste Indizes dennoch tiefer. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel deutlich tiefer. Verlieren bis zu 1.6pc. Dortige Börsen mit einigen Wochen Ausnahmen ebenfalls unter Druck. Vorzeichen für Europa und die Schweiz somit klar negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2024. Gold und Silber erneut mit deutlichen Abschlägen.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich im Minus. UBS, Richemont, ABB und Logitech die Verlierer unter den Blue Chips. Bei den Nebenwerten geraten VAT Group, Comet und Tecan unter die Räder.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
keine
Verlierer:
VAT Group -1.5% (Analystenkommentar)
Comet -1.4% (negative US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Edelmetalle: UBS bei Gold und Silber mit Durchhalteparolen. Sieht die Gold-Unze bis Mitte 2026 weiterhin bei 6'200 $ und die Silber-Unze bei immerhin 100 $ stehen. Der jüngste Sell-off erscheine übertrieben, wie aus dem Chief Investment Office des UBS Global Wealth Management verlautet. Auch die Deutsche Bank in einem "Sonder-Report" mit verteidigenden Worten für die Gold-Unze mit Ziel 6'000 $.
Julius Bär: Jahresgewinn 878 Mio Fr. (erw. 823 Mio Fr.). Gewisse Signa-Kredit nun doch zurückbezahlt erhalten. Bruttomarge 77bps (erw. 80bps). Nettoneugeld 14.4 Mrd Fr. (erw. 14.7 Mrd Fr.). Verwaltete Vermögen 521 Mrd Fr. (erw. 523.8 Mrd Fr.). Dividende mit 2.60 Fr. je Aktie auf Vorjahreshöhe und deshalb ohne Überraschungen. Allerdings noch kein Aktienrückkaufprogramm. Vontobel bleibt für HOLD bis 57 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 67 Fr.
ABB: Julius Bär erhöht deutlich auf 67 (59) Fr. mit HOLD. Trägt mit den Anpassungen der starken Auftragslage im Schlussquartal Rechnung. Deutsche Bank zieht auf 58 (54) Fr. nach mit SELL.
Amrize: Firmenpatron Jan Jenisch heute mit grossem Interview in der NZZ. Hegt ambitionierte Wachstumspläne. Verhilft dies der zuletzt schwachen Aktie zu neuem Leben?
Bystronic: Meldet den Abschluss der bereits angekündigten Übernahme von Coherent Tools for Materials Processing. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 300 Fr.
Galderma: Reicht bei der US-Arzneimittelbehörde FDA erneut einen Zulassungsantrag fürs Botox Relfydess ein. Blackrock hält erstmals seit Ende Oktober wieder mehr als 5pc an der ehemaligen Nestlé-Tochter. Der Beteiligungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 167 Fr.
Givaudan: Bank of America senkt auf 4000 (4800) Fr. mit BUY und Julius Bär sogar auf 3200 (3700) Fr. mit HOLD.
Interroll: Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 2500 (2750) Fr. Markt für Langerautomatisierung scheint seinen Tiefpunkt erreicht zu haben.
Lonza: Octavian erhöht auf 680 (670) Fr. mit BUY. Geplanter Ausstieg aus dem Kapsel-Geschäft womöglich ein wichtiger Kurstreiber. Vontobel ebenfalls zuversichtlich mit BUY bis 670 (700) Fr. und die Deutsche Bank sogar mit BUY bis 695 (753) Fr.
Molecular Partners: Stellt an einem kommenden Fachkongress neue Studienergebnisse zum Wirkstoff MP0712 zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs vor.
Nestlé: Weist Foodwatch-Vorwürfe rund um den Rückruf von Säuglingsnahrung entschieden zurück und droht sogar mit rechtlichen Schritten.
Siegfried: Aktie für die UBS ein Kauf bis 120 (105) Fr. Lässt die kürzlich bekannt gewordene Übernahme dreier Produktionsstätten ins Bewertungsmodell miteinfliessen.
Sonova: Erneut ein kleinerer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 40'000 Fr. Steter Tropfen höhlt den Stein...
Swatch Group: Basler KB erhöht auf 125 (100) Fr. mit UNTERGEWICHTEN, Oddo auf 136 (119) Fr. mit UNDERPERFORM, Kepler Cheuvreux auf 165 (150) Fr. mit REDUCE und die Berenberg Bank auf 115 (100) Fr. mit SELL. Vontobel zuversichtlicher mit HOLD bis 160 (140) Fr.
VAT Group: Berenberg Bank ist für HOLD bis 444 (404) Fr. Warnt vor übertriebenen Erwartungen an das Investitionswachstum bei Wafer-Fertigungsanlagen.