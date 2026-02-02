Edelmetalle: UBS bei Gold und Silber mit Durchhalteparolen. Sieht die Gold-Unze bis Mitte 2026 weiterhin bei 6'200 $ und die Silber-Unze bei immerhin 100 $ stehen. Der jüngste Sell-off erscheine übertrieben, wie aus dem Chief Investment Office des UBS Global Wealth Management verlautet. Auch die Deutsche Bank in einem "Sonder-Report" mit verteidigenden Worten für die Gold-Unze mit Ziel 6'000 $.