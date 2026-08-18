Das ist an den Märkten passiert
...Berufskollegen von AlphaValue gleich zwei Analysten mit verteidigenden Worten. Octavian-Analystin bleibt für BUY bis 33 Franken und der Alpha-Value-Analyst sogar für BUY bis 33.30 Franken. Entspräche aus heutiger Sicht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 50 (!!!) Prozent für den letztjährigen Schweizer Börsenüberflieger.
Geschehen an der New Yorker Börse erneut ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Langfristzinsen ziehen weiter an. Steigende Verschuldung der UBS bereitet Kopfschmerzen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch tiefer. Verlieren bis zu 0.8pc. Dortige Börsen mehrheitlich tiefer. Verkaufsdruck hält sich vorerst allerdings noch in Grenzen. Vorzeichen für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Gold und Silber im Angebot.
SMI vorbörslich im Minus. Amrize einziger Blue Chip mit positiven Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte PSP, Basilea und Ypsomed schwachen Huber+Suhner sowie AMS Osram gegenüber.
Die nächste Ausgabe des Insider Briefing erscheint ferienbedingt am Donnerstag, 3. September 2026, zur gewohnten Zeit. Ich wünsche allen meinen Leserinnen und Lesern zwei kurzweilige Wochen mit steigenden Aktienkursen.
Herzlichst, der cash Insider
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Basilea +5.5% (Zahlen, Ausblick)
PSP +0.8% (Zahlen)
Verlierer:
Huber+Suhner -6.0% (Zahlen)
AMS Osram -2.2% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Huber+Suhner: Halbjahresumsatz 457.4 Mio Fr. (erw. 470.5 Mio Fr.). Op. Gewinn 41.2 Mio Fr. (erw. 50 Mio Fr.). Vorabinvestitionen drücken auf die Margen. Auftragsbücher allerdings gut gefüllt. Ausblick bestätigt. UBS bleibt für BUY bis 325 Fr. Berenberg Bank deutlich zurückhaltender mit HOLD bis 250 Fr. und Vontobel sogar nur für HOLD bis 245 Fr.
Basilea: Halbjahresumsatz 119 Mio Fr. Flüssige Mittel per Ende Juni bei 176 Mio Fr. Diesjährige Vorgaben werden erhöht. Edison erhöht den rechnerischen fairen Wert auf 126.10 (118) Fr. je Aktie. Wird allerdings vom Unternehmen selbst für die Research-Abdeckung bezahlt. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 70 Fr. Basler KB erhöht hingegen auf 75 (68) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN.
Amrize: Berenberg Bank senkt auf 64 (70) Fr. mit BUY. Erhofft sich weitere ergänzende Firmenübernahmen. Bank of America um einiges zurückhaltender mit NEUTRAL bis 40 (46) Fr.
Dormakaba: Auf Einkaufs-Tour in Übersee. Übernimmt sowohl die amerikanische Azure Access Technolgoy als auch Apollo Security. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 75 Fr.
Medartis: Halbjahresumsatz 160.2 Mio Fr. (erw. 161 Mio Fr.). Op. Kerngewinn 28.8 Mio Fr. (erw. 27.6 Mio Fr.). Diesjährige Wachstumsvorgaben werden angehoben. UBS bleibt für BUY bis 97 Fr.
Phoenix Mecano: Halbjahresumsatz 389.2 Mio € (erw. 380.4 Mio €). Op. Gewinn 26.3 Mio € (erw. 28.4 Mio €). UBS bleibt für NEUTRAL bis 440 Fr.
PSP: Op. Halbjahresgewinn 187.5 Mio Fr. (erw. 177.4 Mio Fr.). Ausblick bestätigt. UBS bleibt für BUY bis 175 Fr. und Vontobel für BUY bis 177 Fr.
Rieter: UBS trimmt auf 3.10 (3.20) Fr. mit NEUTRAL. Zuständige Analystin rechnet ab 2027 mit einer nur moderaten Belebung.
R&S Group: ZKB geht auf ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten) bis 24 Fr. Sieht nach der jüngsten Kurszäsur günstige Einstiegsmöglichkeiten.
Sandoz: Basler KB ist für ÜBERGEWICHTEN bis 85 (75) Fr. Geht nach der Henlius-Vereinbarung von weiteren vergleichbaren Transaktionen aus. Berenberg Bank deutlich zurückhaltender mit HOLD bis 66 (62) Fr.
Skan: Halbjahresumsatz +22pc auf 164.5 Mio Fr. (erw. 163 Mio Fr.). Op. Gewinn 15.3 Mio Fr. (erw. 17.7 Mio Fr.). Ausblick bleibt derselbe. UBS ist für BUY bis 65 Fr.
Swissquote: Aktie für Goldman Sachs ein Kauf bis 48 (50) Fr. Gibt trotz Zahlenenttäuschung Entwarnung und hält die Wachstumsaussichten für intakt.
Ypsomed: Barclays erhöht kräftig auf 480 (365) Fr. mit OVERWEIGHT. Bessere Produktionsauslastung und tiefere Beschaffungskosten versprechen deutlich höhere Gewinne.
Derivate: Frühe Umsätze in den beiden Knock-out-Calls ODAMGV und SSB4MU auf den DAX. Reges Kaufinteresse zudem im Put-Warrant HUBPJB auf Huber+Suhner.