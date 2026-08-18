Geschehen an der New Yorker Börse erneut ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Langfristzinsen ziehen weiter an. Steigende Verschuldung der UBS bereitet Kopfschmerzen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch tiefer. Verlieren bis zu 0.8pc. Dortige Börsen mehrheitlich tiefer. Verkaufsdruck hält sich vorerst allerdings noch in Grenzen. Vorzeichen für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Gold und Silber im Angebot.