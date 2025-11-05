...dem breit gefassten Börsenbarometer immer dann zweistellige Gewinne winken, wenn es im Jahr zuvor zeitweise prozentual zweistellig im Minus lag, dann aber doch mit zweistelligen Gewinnen aus dem besagten Jahr hervorgeht. Seit 1950 waren allerdings bloss 1982, 2009 und 2020 Slingshot-Jahre – mit prozentual zweistelligen Gewinnen im darauffolgenden Jahr. Knapp zwei Monate vor Ende dieses Jahres zeichnet sich ab, dass die New Yorker Börse auch heuer auf ein Slingshot-Jahr zusteuert. Der S&P 500 Index notierte noch im April gut 15pc tiefer, steht mittlerweile jedoch mit knapp 16pc im Plus. Blosses Wunschdenken der Strategen bei Carson Investment Research oder steckt mehr dahinter...?