New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder mit einem schweren Stand. Tech-Giganten überraschend kraftlos. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel flott unterwegs. Gewinnen bis zu 1.8pc. Schwergewicht Micron Technology nach starken Zahlen und erfreulichem Ausblick nachbörslich 18pc (!!!) höher. Asiatische Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch richtungssuchend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen weiterhin unter Druck. Edelmetalle glanzlos. Gold-Unze erstmals seit November wieder unter 4000 $.