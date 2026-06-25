Das ist an den Märkten passiert
...der letzte Pessimist seine Verkaufsempfehlung und geht auf NEUTRAL (Sell) bis 3100 (zuvor 2600) Franken. Wilmer rechnet nicht länger mit einer enttäuschenden Margenentwicklung. Genaueres erfahren wir wohl am 23. Juli, wenn Givaudan mit den Halbjahreszahlen aufwartet.
New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder mit einem schweren Stand. Tech-Giganten überraschend kraftlos. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel flott unterwegs. Gewinnen bis zu 1.8pc. Schwergewicht Micron Technology nach starken Zahlen und erfreulichem Ausblick nachbörslich 18pc (!!!) höher. Asiatische Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch richtungssuchend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen weiterhin unter Druck. Edelmetalle glanzlos. Gold-Unze erstmals seit November wieder unter 4000 $.
SMI vorbörslich leicht im Plus. Logitech, Amrize und UBS mit negativen Vorzeichen. Sika reagieren noch nicht auf eine Heraufstufung durch die Bank of America. Bei den Nebenwerten lassen VAT Group, AMS Osram, DocMorris sowie Inficon die Muskeln spielen. Warten auf die US-Teuerungszahlen vom Nachmittag.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
VAT Group +2.6% (Micron-Zahlen, Kurszielerhöhung)
Inficon +2.6% (Micron-Zahlen)
Verlierer:
Logitech -1.0%
Stadler Rail -0.8%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Lonza: Royal Bank of Canada ist für OUTPERFORM bis 720 (670) Fr. Zuständiger Analyst macht günstige Einstiegsgelegenheiten aus. Zumindest gefühlt die erste Kurszielerhöhung seit Wochen. Weiterer Schub für diese sträflichst vernachlässigte Aktie?
Sika: Bank of America geht auf NEUTRAL (Underperform) bis 170 (122) Fr. War zuvor das tiefste mir bekannte Kursziel.
ABB: Oddo erhöht händeringend auf 85 (72) Fr. mit NEUTRAL. Nimmt im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung Schätzungsanpassungen nach oben vor. Deutsche Bank zurückhaltender mit HOLD bis 70 (68) Fr.
Carlo Gavazzi: Schliesst das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Gewinn von 1.8 Mio Fr. (erw. 1.8 Mio Fr.) ab. Dividendenzahlung bleibt ausgesetzt. Michele Bernardi zum Finanzchef ernannt. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
DocMorris: Will die KI-Strategie schneller umsetzen. Gruppenweit fallen rund 100 Vollzeitstellen weg. Einmalige Restrukturierungskosten in Höhe von 5 Mio Fr. stehen jährlichen Kosteneinsparungen von mind. 15 Mio Fr. ab 2027 gegenüber. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Gurit: UBS geht für Beobachter überraschend auf BUY (Neutral) bis 43 (25) Fr. Der kräftigen Kurszielerhöhung liegen jedoch nur bis zu 8pc höhere Gewinnerwartungen zugrunde.
Lindt&Sprüngli: Jefferies startet mit UNDERPERFORM bis 81'660 Fr. Diese Verkaufsempfehlung grenzt nach der jüngsten Kurszäsur schon beinahe an "Gratis-Mut".
Swatch Group: Bernstein Société Générale geht auf MARKET PERFORM (Outperform) bis 200 (180) Fr. Aktie nach dem starken Lauf der letzten Wochen nicht länger attraktiv bewertet.
Temenos: Aktie für Jefferies ein Kauf bis 85 (90) Fr. Lobt das defensive Geschäftsmodell der Genfer Bankensoftware-Schmiede.
VAT Group: Barclays erhöht auf 760 (650) Fr. mit OVERWEIGHT. Londoner Analyst geht für 2026/27 von einem jährlichen Wachstum von 37pc beim Auftragseingang und von 30pc beim Umsatz aus. Jongliert da mit eindrucksvollen Prognosen.