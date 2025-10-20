...für 24pc der gesamten Fremdwährungsreserven verantwortlich, tragen sie mittlerweile mehr als 30pc dazu bei. Gleichzeitig hätten sich die Dollar-Bestände von 43 auf 40pc der gesamten Fremdwährungsreserven verringert, wie es heisst. Was die Experten nicht schreiben: Ein beachtlicher Teil dieser Verschiebungen geht auf die Rekordjagd beim Gold beziehungsweise die Schwäche beim Dollar zurück. Interessant erscheint mir die Aussage der Rohstoffstrategen, wonach der Gold-Anteil der Zentralbank bei einem Unzenpreis von 5790 $ mit den Dollar-Beständen gleichziehen würde. Beide wären dann in etwa für 36pc der gesamten Fremdwährungsreserven verantwortlich.