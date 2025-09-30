Die Differenz des Kurs-/Gewinn-Verhältnisses (KGV) zwischen Swiss Market Index (SMI) und dem EuroStoxx 50 Index ist auf 1,06 von 1,45 Ende März 2025 zurückgefallen. Zum Vergleich: Das historisch tiefste Verhältnis der letzten fünf Jahre betrug 0,99, das höchste 1,55 und der Durchschnitt lag bei 1,20. Und auch das absolute, vorwärtsgerichtete KGV für den SMI liegt mit Faktor 14,2 nahe am Zehn-Jahres-Durchschnitt. Positiv schlägt auch das höhere Kurs-/Buchwert-Verhältnis (P/B) zu Buche. Dieses stieg in den letzten drei Jahren auf den Faktor 3,6 nach 2,8. Dies ist unter anderem auf das Dividendenwachstum bei den hiesigen Valoren zurückzuführen - trotz global mauer Konjunktur.