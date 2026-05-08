Das ist an den Märkten passiert
...und stuft die Aktie auf SELL (Neutral) herunter. Mit 850 Franken liegt sein Zwölf-Monats-Kursziel allerdings keine 10pc unter den zuletzt bezahlten Notierungen. Der UBS-Analyst glaubt, dass sich die steigenden Zinsen negativ in der Entwicklung der Immobilienpreise niederschlagen könnten. Dies hätte auch Folgen für den Lebensversicherer. Seine Gewinn- und Dividendenschätzungen lässt er vorerst unangetastet, trägt der diese Gefahr doch bereits Rechnung. Angesichts der schieren Marktmacht der UBS dürfte die Verkaufsempfehlung heute Freitag nicht ohne Folgen für die Swiss-Life-Aktie bleiben. Der Zeitpunkt der Verkaufsempfehlung überrascht, kommt kommende Woche doch die üppige Dividende zur Auszahlung.
New Yorker Börse vergangene Nacht kurz nach Sitzungsbeginn erneut in Rekordlaune. Geschehen im weiteren Verlauf dann aber von Gewinnmitnahmen überschattet. Tech-Giganten dem Gesamtmarkt für einmal keine grosse Hilfe. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings bereits wieder gefragt. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen hingegen uneinheitlich bis schwächer. Auch Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Risikoappetit der Marktakteure lässt nach. Verleiht Gold und Silber erwartungsgemäss etwas Rückenwind.
SMI vorbörslich tiefer. Lonza einziger Blue Chip im Plus. Bei den Nebenwerten lassen Landis+Gyr, Swatch Group sowie Clariant den Kopf hängen. Dividendenabgänge bei Kühne+Nagel sowie bei Avolta.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Lonza +0.9% (Zwischenbericht)
Verlierer:
Kühne+Nagel -4.1% (Dividendenabgang)
Landis+Gyr -3.1% (Dividendenenttäuschung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Lonza: Zwischenbericht fürs erste Quartal birgt keine grösseren Überraschungen. Diesjährige Finanzziele bleiben erwartungsgemäss dieselben. ZKB ist für ÜBERGEWICHTEN, die UBS für BUY bis 650 Fr. und Barclays gar für OVERWEIGHT bis 670 Fr.
AMS Osram: J.P. Morgan wirft das Handtuch mit NEUTRAL (Underweight) bis 11.80 (5.45) Fr. Warnte kurz vor der Ergebnisveröffentlichung noch vor zu hohen Erwartungen an den Sensorenhersteller. Gibt sich nun plötzlich kleinlaut. UBS ist sogar für BUY bis 20 (13.40) Fr. Kepler Cheuvreux widerspricht mit REDUCE (Hold) bis 10.50 (8.80) Fr.
Arbonia: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 5.40 (7) Fr. Nimmt einschneidende Schätzungsreduktionen von bis zu 60pc (!!!) vor.
Clariant: Quartalsumsatz 918 Mio Fr. (erw. 929 Mio Fr.). Op. Gewinn 160.2 Mio Fr. (erw. 165 Mio Fr.). Geschäftsbereich Catalysts ziemlich enttäuschend. Ausblick bestätigt. Barclays bleibt für EQUAL WEIGHT bis 8 Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis 11 Fr.
Alcon: UBS rudert zurück mit BUY bis 86 (95) Fr. Zuständiger Analyst hält die negative Reaktion auf die Zahlen für übertrieben und die Wachstumsaussichten für intakt. Vontobel trimmt auf 70 (76) Fr. ebenfalls mit BUY.
Comet: Berenberg Bank erhöht kräftig auf 375 (305) Fr. mit BUY. Neue Produkte versprechen zusätzliches Wachstum. Kapazitätsauslastung dürfte steigen. Kepler Cheuvreux ebenfalls "bullish" mit BUY bis 374 (300) Fr.
Geberit: Aktie für Oddo ein Kauf mit OUTPERFORM bis 630 (640) Fr. Jefferies sogar noch zuversichtlicher mit BUY bis 698 (669) Fr.
Idorsia: US-Partner Johnson & Johnson reduziert seine Beteiligung von 17.3pc auf 11.6pc, wie aus einer Offenlegungsmeldung hervorgeht.
Interroll: Übernimmt die niederländische Royal Apollo Group mit mehr als 200 Beschäftigten. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Kepler Cheuvreux lobt die Transaktion mit HOLD bis 2400 Fr. Vontobel derselben Meinung mit HOLD bis 2100 Fr.
Jungfraubahn: Besucheraufkommen nach vier Monaten knapp 6pc tiefer als in derselben Zeitspanne vergangenen Jahres. Jungfraujoch sogar mit einem Besucherrückgang um 12pc. Nahost-Konflikt hinterlässt spuren. Stellt die Ziele zumindest teilweise in Frage.
Komax: Aktie gestern nach einer ermutigenden Rückmeldung der UBS von einem Investorenbesuch beim Noch-Finanzchef und seinem Übergangsnachfolger Andreas Weibel unter den Tagesgewinnern. Zuständiger Analyst bleibt für NEUTRAL bis 68 Fr.
Landis+Gyr: Jahresumsatz 1.17 Mrd $ (erw. 1.18 Mrd $). Op. Gewinn 168 Mio $ (erw. 163 Mio $). Dividende +4pc auf 1.20 Fr. je Aktie. Analysten waren von bis zu 2.15 Fr. (!!!) je Aktie ausgegangen.
Logitech: Schliesst das 1.6 Mrd $ schwere Aktienrückkaufprogramm ab und legt mit einem Nachfolgeprogramm in Höhe von weiteren 1.4 Mrd $ nach. Bank of America ist für NEUTRAL bis 85 (84) Fr. und die Berenberg sogar für BUY bis 115 (110) Fr.
Mobimo: Lädt heute zum Investoentag. Ziele werden im Vorfeld davon bestätigt. UBS bleibt für SELL bis 333 Fr. und Vontobel für HOLD bis 385 Fr.
PolyPeptide: UBS hält nach Investorenbesuch bei Firmenchef Juan-José Gonzalez und Übergangs-Finanzchef Tim Brandl eine Erhöhung der diesjährigen Finanzziele für denkbar. Bleibt für BUY bis 40 Fr.
Swatch Group: Nach der gestrigen Kursstärke werden der SIX zwei Titelverkäufe aus der Teppich-Etage im Gesamtbetrag von 260'000 Fr. gemeldet.
Swiss Re: Oddo trimmt auf 135 (140) Fr. mit NEUTRAL und die Royal Bank of Canada sogar auf 110 (118) Fr. mit UNDERPERFORM.
UBS: Kleinerer Titelverkauf aus dem Verwaltungsrat in Höhe von 1.2 Mio Fr. Aktie für Morgan Stanley ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 35 (32) Fr.
Ypsomed: BNP Paribas geht auf OUTPERFORM (Underperform) bis 330 (309) Fr. Phase mit rückläufigen Gewinnerwartungen dürfte überstanden sein.