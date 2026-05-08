...und stuft die Aktie auf SELL (Neutral) herunter. Mit 850 Franken liegt sein Zwölf-Monats-Kursziel allerdings keine 10pc unter den zuletzt bezahlten Notierungen. Der UBS-Analyst glaubt, dass sich die steigenden Zinsen negativ in der Entwicklung der Immobilienpreise niederschlagen könnten. Dies hätte auch Folgen für den Lebensversicherer. Seine Gewinn- und Dividendenschätzungen lässt er vorerst unangetastet, trägt der diese Gefahr doch bereits Rechnung. Angesichts der schieren Marktmacht der UBS dürfte die Verkaufsempfehlung heute Freitag nicht ohne Folgen für die Swiss-Life-Aktie bleiben. Der Zeitpunkt der Verkaufsempfehlung überrascht, kommt kommende Woche doch die üppige Dividende zur Auszahlung.