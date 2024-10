New Yorker Börse richtungssuchend, aber über den Tagestiefstständen. Tesla-Aktie gewinnt nach überzeugenden Zahlenfakten fast einen Viertel an Wert. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel inetwa behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen schwächer. Können Europa und die Schweiz an die moderaten Gewinne von gestern anknüpfen?