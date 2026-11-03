Das ist an den Märkten passiert
...NEUTRAL (Bullish). Seine Schlüsselbotschaft: Technisch betrachtet wurde in den letzten Tagen bei der Silber-Unze zu viel Porzellan zerschlagen, als dass mit einer scharfen Gegenbewegung nach oben zu rechnen ist. Pocinci bleibt beim Gold vorerst für BULLISH, will die Situation allerdings engmaschig im Auge behalten. Hauseigener Rohstoffexperte Carsten Menke zumindest für die Gold-Unze weiterhin optimistisch mit CONSTRUCTIVE und einer Zwölf-Monats-Prognose von 4600 $. Menke für die Silber-Unze deutlich zurückhaltender mit NEUTRAL und einer Zwölf-Monats-Prognose von 49.50 $.
New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder tiefer. Tech-Giganten mit schmerzhaften Verlusten. Jegliches Aufbäumen ziehe gleich wieder Abgaben nach sich, heisst es. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel kraftlos. Dortige Börsen nach US-Angriffen auf den Iran mehrheitlich schwächer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz unmissverständlich negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen auch weiterhin unter Druck. Gold und insbesondere Silber ebenfalls.
SMI vorbörslich deutlich tiefer. Schwergewichte Roche und Novartis dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Burckhardt und Basilea schwachen Clariant, VAT Group, Inficon, AMS Osram und Sonova gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Burckhardt +3.9% (Zahlen)
Basilea +1.6% (Meilensteinzahlung)
Verlierer:
Clariant -4.1% (Zahlen)
AMS Osram -3.4% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Lonza: Erwirbt gleich fünf Produktionsstandorte der deutschen Merck in den USA. Es fliesst ein niedriger bis mittlerer dreistelliger Millionenbetrag. Transaktion trägt zweifelsohne die Handschrift von Firmenchef Wolfgang Wienand. Vontobel bleibt für BUY bis 685 Fr.
Burckhardt: Halbjahresumsatz 459 Mio Fr. (erw. 438 Mio Fr.). Op. Gewinn 55.5 Mio Fr. (erw. 48.3 Mio Fr.). Auftragslage weniger prekär als angenommen. Die Aktionäre dürfen aufatmen. UBS bleibt für NEUTRAL bis 485 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 680 Fr.
Basilea: Erfreuliche Absatzentwicklung mit dem Antimykotikum Cresemba in Europa löst Meilensteinzahlung in Höhe von 37.5 Mio $ aus.
Clariant: Quartalsumsatz 969 Mio Fr. (erw. 936 Mio Fr.). Op. Gewinn 144 Mio Fr. (erw. 158 Mio Fr.). Wurden die Margen der Umsatzentwicklung "geopfert"? Jahresvorgaben und Mittelfristziele beide bestätigt. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 13 Fr. Jefferies deutlich zurückhaltender mit HOLD bis 10.20 Fr. und Vontobel sogar nur mit HOLD bis 9.40 Fr.
Galderma: Finanzchef Luigi La Corte tritt auf eigenen Wunsch hin zurück. Und das nach gerade einmal einem halben Jahr im Amt... ZKB bleibt dennoch für ÜBERGEWICHTEN.
Geberit: Umsatz nach neun Monaten 2.54 Mrd Fr. (erw. 2.53 Mrd Fr.). Op. Gewinn 778 Mio Fr. (erw. 779 Mio Fr.). Punktlandung auf den Schätzungen der Analysten. Jahresvorgaben bleiben daher dieselben. Vontobel ist für HOLD bis 550 Fr.
Montana Aerospace: UBS trimmt auf 29 (30) Fr. mit BUY. Der Weg hin zu einer höheren Produktion bleibe holprig, meint die Grossbank.
Novartis: Zusammenarbeit mit BioArctic gilt als beendet. Julius Bär ist für HOLD bis 135 (130) Fr. Zuständiger Analyst trägt mit den Anpassungen dem starken Quartalsergebnis sowie dem besseren Ausblick Rechnung.
Oerlikon: Julius Bär erhöht auf 5.40 (5) Fr. mit HOLD. Solider Auftragseingang im dritten Quartal sowie Bestätigung der Jahresvorgaben.
Richemont: Aktie für Oddo ein Kauf mit OUTPERFORM bis 197 (216) Fr. Zuständiger Analyst geht von einer Verlangsamung des zuvor hohen Wachstums aus.
Sonova: UBS geht auf NEUTRAL (Buy) bis 293 (273) Fr. Luft nach oben wird nach der starken Kursentwicklung dünner.