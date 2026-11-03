...NEUTRAL (Bullish). Seine Schlüsselbotschaft: Technisch betrachtet wurde in den letzten Tagen bei der Silber-Unze zu viel Porzellan zerschlagen, als dass mit einer scharfen Gegenbewegung nach oben zu rechnen ist. Pocinci bleibt beim Gold vorerst für BULLISH, will die Situation allerdings engmaschig im Auge behalten. Hauseigener Rohstoffexperte Carsten Menke zumindest für die Gold-Unze weiterhin optimistisch mit CONSTRUCTIVE und einer Zwölf-Monats-Prognose von 4600 $. Menke für die Silber-Unze deutlich zurückhaltender mit NEUTRAL und einer Zwölf-Monats-Prognose von 49.50 $.