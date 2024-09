...gehen die Franzosen sogar auf UNDERPERFORM (Neutral) bis 260 Fr. Jefferies zieht hingegen bei der Inhaberaktie der Swatch Group nahe dem 15-Jahres-Tief die Reissleine und senkt das Anlageurteil auf UNDERPERFORM (Hold) mit einem Kursziel von gerade noch 120 (170) Fr. Könnte bei den betroffenen Aktien für grössere Kursbewegungen sorgen. Schon in den letzten Tagen trafen am Schweizer Aktienmarkt gleich mehrere Verkaufsempfehlungen ein. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner letzten Kolumne vor den Herbst-Ferien.