Das ist an den Märkten passiert
...noch jungen Medikamenten des Basler Traditionsunternehmens sowie mit der Rückkehr des Diagnostikgeschäfts auf den Wachstumspfad. Hauseigene Analysten bleiben bei Roche für BUY bis 415 Franken und für Sika für BUY bis 180 Franken. Weitere Aktien auf der Favoritenliste sind jene von Belimo, Dätwyler, Inficon, Logitech, Nestlé und UBS. Kaufempfehlung des Brokers für Sika kommt schon eine ganze Weile eher halbherzig daher.
New Yorker Börse am Freitag mit schmerzhaftem Rücksetzer. Nasdaq-100-Index mit grösstem Tagesverlust seit Oktober. Chiphersteller wie Micron, AMD oder Marvell mit zweistelligen Kursverlusten. Langfristzinsen ziehen kräftig an. Sprich: Nicht wie sonst üblich eine Flucht in Treasuries zu beobachten. US-Aktienfutures geben heute früh im asiatischen Handel nach der Eskalation zwischen dem Iran und Israel die Gewinne weitestgehend wieder ab. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen schwach. Europa und die Schweiz ebenfalls deutlich tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach dem Debakel von letzter Woche etwas höher. Allerdings noch eine gewisse Zurückhaltung zu verspüren. Gold und Silber hingegen glanzlos.
SMI vorbörslich klar im Minus. Givaudan einziger Blue Chip mit positiven Vorzeichen. Schwergewicht Nestlé dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Givaudan +0.5% (Heraufstufung)
Nestlé +0.0% (Safe-Haven-Käufe)
Verlierer:
BB Biotech -2.6% (US-Vorgaben)
AMS Osram -2.4% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Gleich mehrere millionenschwere Titelkäufe im Gesamtbetrag von mehr als 20 Mio Fr. Firmenlenker setzen damit nach der Kurszäsur von letzter Woche ein starkes Zeichen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 1255 Fr. Oddo zieht hingegen die Reissleine und geht auf NEUTRAL (Outperform) bis 920 (1290) Fr.
Givaudan: Goldman Sachs vollzieht eine 180-Grad-Wende und geht auf BUY (Sell) bis 3500 (2900) Fr. Preisgestaltungsmacht wird unterschätzt. Aktie nach der jüngsten Kurszäsur nun attraktiv.
Accelleron: UBS will es wissen mit BUY bis 92.50 (92) Fr. Überarbeitete Wachstumsvorgaben des zuständigen Analysten liegen neuerdings sogar über den firmeneigenen Zielen.
Allreal: ZKB geht auf ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten). Lobt das integrierte Geschäftsmodell und die hohe Qualität des Liegenschaftenportefeuilles.
Bachem: Barclays erhöht auf 70 (65) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Wachstum dürfte sich beim Pharmazulieferer ab der zweiten Jahreshälfte beschleunigen.
Burckhardt: Research Partners senkt auf 700 (750) Fr. mit KAUFEN. Hält die längerfristigen Aussichten für intakt.
Clariant: Goldman Sachs geht auf NEUTRAL (Sell) bis 8.50 (7.50) Fr. Geschäftszweig Care Chemicals könnte positiv überraschen.
Flughafen Zürich: UBS trimmt auf 247 (260) Fr. mit NEUTRAL. Kapazitätsausbau am Flughafen von Nodia kommt langsamer voran als gedacht.
Kardex: Passt für Beobachter überraschend die diesjährigen Gewinnvorgaben nach unten an. Mittelfristziele bleiben jedoch dieselben. Berenberg Bank bleibt für BUY bis 375 Fr., Kepler Cheuvreux für BUY bis 360 Fr. und die UBS für BUY bis immerhin 357 Fr.
Kühne+Nagel: Eigenes Flugzeug-Netzwerk wird um den Standort Frankfurt erweitert. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 190 Fr.
Roche: Erwirbt von der amerikanischen Nurix die Rechte am BTK-Proteinabbauer bexobrutideg. Firmenchef Thomas Schinecker lässt sich die Zusammenarbeit 700 Mio $ in Form einer Vorauszahlung sowie weitere bis zu 2.3 Mrd $ in Form von Meilensteinzahlungen kosten. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 415 Fr. und Vontobel für HOLD bis 346 Fr.
SoftwareOne: David Rosen nistet sich mit seinem Hedgefonds Rubric Capital mit gut 3pc ein. Springen nun Trittbrettfahrer mit auf? Citigroup ist für NEUTRAL bis 8.50 (8) Fr.
Temenos: Übernimmt das Zürcher Fintech-Unternehmen Additiv. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 100 Fr. Kepler Cheuvreux widerspricht mit HOLD bis 65 Fr.