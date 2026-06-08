New Yorker Börse am Freitag mit schmerzhaftem Rücksetzer. Nasdaq-100-Index mit grösstem Tagesverlust seit Oktober. Chiphersteller wie Micron, AMD oder Marvell mit zweistelligen Kursverlusten. Langfristzinsen ziehen kräftig an. Sprich: Nicht wie sonst üblich eine Flucht in Treasuries zu beobachten. US-Aktienfutures geben heute früh im asiatischen Handel nach der Eskalation zwischen dem Iran und Israel die Gewinne weitestgehend wieder ab. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen schwach. Europa und die Schweiz ebenfalls deutlich tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach dem Debakel von letzter Woche etwas höher. Allerdings noch eine gewisse Zurückhaltung zu verspüren. Gold und Silber hingegen glanzlos.