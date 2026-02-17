Das ist an den Märkten passiert
...annähernd so pessimistisch. Leuchten sieht sich angesichts der zuletzt starken Kursbilanz nun allerdings veranlasst, sich zu erklären. Hält den Bewertungsaufschlag von 25pc gegenüber der europäischen Vergleichsgruppe auf Basis der diesjährigen Gewinnerwartungen für zu hoch und warnt vor übertriebenen Erwartungen an die MS-Pille Fenebrutinib. Roche-Genussschein mit einem Plus von knapp 10pc seit Januar erneut einer der besten SMI-Titel in diesem Jahr.
New Yorker Börse von Montag auf Dienstag feiertagsbedingt geschlossen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings um bis zu 0.8pc tiefer. Trotz Entspannung bei den Langfristzinsen. Dortige Börsen abermals uneinheitlich. Alle Augen auf den Gesprächen Washingtons mit dem Iran. Europa und die Schweiz schwächer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen fangen sich. Gold und Silber hingegen unter Druck. Silber-Unze nur noch unwesentlich über dem Stand von Ende Dezember.
SMI vorbörslich im Minus. Sämtliche 20 Indexkomponenten mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte DKSH, Avolta und Basilea schwachen Also und tieferen Flughafen Zürich gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
DKSH +2.7% (Zahlen, Ausblick)
Avolta +2.2% (Heraufstufung)
Verlierer:
Also -4.8% (Zahlen, Ausblick)
Flughafen Zürich -2.6% (tiefere Gebühren)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Avolta: UBS geht überraschend auf BUY (Neutral) bis 65 (48) Fr. Lässt die Grossbank auch heute wieder ihre Muskeln spielen? Eine Zahlenwette? Die Leerverkäufer müssen sich jedenfalls warm anziehen...
Also: Jahresumsatz 13.5 Mrd € (erw. 13.77 Mrd €). Op. Gewinn 286 Mio € (erw. 309.7 Mio €). Dividende mit 5.30 Fr. je Aktie etwas grosszügiger als gedacht. Wird den Tag womöglich aber nicht retten können. Swisscanto kaufte vor der Ergebnisveröffentlichung kurzerhand noch Aktien zu. Hält neuerdings wieder mehr als 3pc am Unternehmen. Swisscanto-Mutter bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Basilea: Op. Jahresgewinn 51.5 Mio Fr. (erw. 55.4 Mio Fr.). Diesjährige Umsatz- und Gewinnvorgaben könnten für das eine oder andere enttäuschte Gesicht sorgen. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Comet: Aktie für die UBS ein Kauf bis 316 (275) Fr. Halbleiterindustrie mit Blick auf die nächsten Jahre vor neuem Investitionszyklus. Bankeigene Gewinnerwartungen werden um bis zu 18pc nach oben genommen.
Dätwyler: Berenberg Bank erhöht auf 143 (129) Fr. mit HOLD. Gestriger Schlusskurs der Aktie allerdings bei 168 Fr. (!!!).
DKSH: Jahresumsatz 11.07 Mrd Fr. (erw. 11.07 Mrd Fr.). Org. Wachstum +2.5pc (erw. +2.3pc). Op. Kerngewinn 349 Mio Fr. (erw. 350.6 Mio Fr.). Dividende +6pc auf 2.50 Fr. (erw. 2.43) Fr. je Aktie. Ausblick bleibt derselbe. Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 75 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Flughafen Zürich: Passagier-Gebühren dürften ab Oktober um durchschnittlich 10pc fallen. Etwas mehr als gedacht. Im Gegenzug sind höhere Lärmzuschläge für späte Flüge vorgesehen. Bank of America erhöht auf 286 (280) Fr. mit BUY. Vontobel senkt auf 279 (280) Fr. ebenfalls mit BUY, Morgan Stanley auf 226 (230) Fr. mit UNDERWEIGHT und Deutsche Bank auf 237 (240) Fr. mit HOLD. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei...
Georg Fischer: Berenberg Bank setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 69 (75) Fr. Situation in den Absatzmärkte bleibt schwierig. Ergebnisschwankungen dürften nach vollzogener Transformation jedoch geringer werden.
Kardex: Kepler Cheuvreux trimmt auf 350 (360) Fr. mit BUY. Auftragslage dürfte sich weiter aufhellen. Höherer Investitionsbedarf spricht allerdings für eine Gewinnentwicklung am unteren Ende der Zielbandbreite.
Logitech: Aktie gestern trotz ermutigenden Aussagen der Bank of America zur Absatzentwicklung mit Gaming-Zubehör bei Sitzungsende im Minus. Geschehen von der Angst vor einer geringeren Konsumfreude amerikanischer Haushalte überschattet.
Phoenix Mecano: Jahresumsatz 747.3 Mio € (erw. 749.6 Mio €). Op. Gewinn 47.5 Mio € (erw. 43.9 Mio €). UBS bleibt für NEUTRAL bis 440 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Roche: Ernennt mit Mark Dawson einen führenden Onkologieexperten zum Leiter der eigenen Forschung und Entwicklung.
SPS: Aktie für Julius Bär ein Kauf bis 150 (130) Fr. Wachstum bei den Mieterträgen dürfte sich spätestens ab 2028 beschleunigen.
Swisscom: Julius Bär erhöht händeringend auf 670 (580) Fr. mit HOLD. Wettbewerb im Heimmarkt Schweiz bleibt intensiv. Vontobel ist immerhin für HOLD bis 630 (570) Fr.
VAT Group: Bank of America will es wissen und erhöht auf 591 (567) Fr. mit BUY. Geht von einem Quartalsergebnis über den firmeneigenen Vorgaben aus.