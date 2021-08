New Yorker Börse nach fünf Tagen mit neuen Rekorden in Folge schwächer. Virtuelles Treffen internationaler Notenbanker von Jackson Hole sorgt für Nervosität. Anleihenrenditen zuletzt wieder im Steigen begriffen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel jedoch um bis zu 0.3pc höher. Grenzen Verluste ein. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich. Wichtige Konjunkturindikatoren am Nachmittag. Europa und die Schweiz deshalb vorerst in Lauerstellung.