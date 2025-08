…nicht in unmittelbarem Zugzwang. Geht davon aus, dass unsere Währungshüter vorerst an ihrer Nullzinspolitik festhalten. Denn die wirtschaftlichen Folgen der Strafzölle seien verkraftbar und sollte der Franken zur Stärke neigen, dann bloss vorübergehend. Zumindest vorerst also keine Rückkehr zu Negativzinsen. Klingt ja eigentlich alles ziemlich entspannt...