New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder flott unterwegs. Anschlusskäufe bei Nvidia und Co. Angespannte Situation bei den langfristigen Zinsen kein Spielverderber, was alteingesessene Börsenfüchse überrascht. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel etwas tiefer. Verlieren ohne Neuigkeiten bis zu 0.2pc. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Washington setzt Tencent und CATL auf die "schwarze Liste". Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Gehen die gestrigen Kursgewinne wieder verloren? Bitcoin pendelt sich wieder bei über 100'000 $ ein.