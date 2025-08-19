New Yorker Börse auch vergangene Nacht richtungssuchend. Dow Jones Industrial bewegt sich im Sitzungsverlauf um weniger als 200 (!!!) Punkte. Es fehlen neue Impulse. Anstieg bei den Langfristzinsen lähmt zusätzlich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch im Angebot. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen wie mittlerweile gewohnt uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Softbank lacht sich für 2 Mrd $ Intel-Aktien an. Bitcoin und andere Kryptowährungen kraftlos. Warten auf das Notenbank-Treffen von Jackson Hole.