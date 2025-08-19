Das ist an den Märkten passiert
…bis zu 3500 Dollar zu. Londoner Experten erhöhen nun auch ihre langfristigen Gold-Prognosen um 22pc auf 3180 (zuvor 2600) Dollar nominell und sogar um 27pc auf 2800 (zuvor 2200) Dollar auf teuerungsbereinigter Basis. Argumentieren einerseits mit der breiteren Anlegerbasis und andererseits mit der gestiegenen strategischen Bedeutung des Edelmetalls. Langfristprognosen damit weiterhin klar unter den momentanen Preisen.
New Yorker Börse auch vergangene Nacht richtungssuchend. Dow Jones Industrial bewegt sich im Sitzungsverlauf um weniger als 200 (!!!) Punkte. Es fehlen neue Impulse. Anstieg bei den Langfristzinsen lähmt zusätzlich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch im Angebot. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen wie mittlerweile gewohnt uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Softbank lacht sich für 2 Mrd $ Intel-Aktien an. Bitcoin und andere Kryptowährungen kraftlos. Warten auf das Notenbank-Treffen von Jackson Hole.
SMI vorbörslich knapp behauptet. Sämtliche 21 Blue Chips mit leicht negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Huber+Suhner, Basilea und Galderma schwächeren DocMorris, U-blox und PSP gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Huber+Suhner +4.9% (Zahlen)
Basilea +1.9% (Zahlen)
Verlierer:
DocMorris -2.5% (Zahlen)
PSP -1.1% (Zahlen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
DocMorris: Halbjahresumsatz 572.1 Mio Fr. (erw. 578.3 Mio Fr.). Op. Verlust 28.8 Mio Fr. (erw. 29.2 Mio Fr.). Rx-Umsatz Deutschland +40pc auf 109.7 Mio Fr. (erw. 111.7 Mio Fr.). Insgesamt eher etwas enttäuschend. Wasser auf die Mühlen der Leerverkäufer? UBS bleibt jedenfalls für SELL bis 8 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Kuros: Gleich zwei grössere Titelverkäufe aus der Teppich-Etage in Höhe von gut 7 Mio Fr. Aktie zuletzt denn auch mit einem guten Lauf.
Amrize: Jefferies senkt auf 40 (44.50) Fr. mit HOLD. Jahresergebnis am oberen Ende der firmeneigenen Zielspanne erwartet.
Basilea: Halbjahresumsatz +36pc auf 104 Mio Fr. (erw. 94.3 Mio Fr.). Op. Gewinn 24 Mio Fr. (erw. 22 Mio Fr.). Umsatzprognosen erhöht, Gewinnprognosen hingegen gesenkt. Flüssige Mittel Ende Juni bei 132.7 Mio Fr. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 67 Fr. Basler KB erhöht auf 65 (58) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN.
Comet: Aktie für die Bank of America ein Verkauf mit UNDERPERFORM bis 171 (196) Fr. War vor wenigen Wochen noch für BUY bis 346 Fr. Dann folgte die Zahlenenttäuschung. So schnell kann's gehen...
Dormakaba: Vontobel erhöht zähneknirschend auf 600 (440) Fr. mit HOLD. Berichtet von Anhaltspunkten für eine Stabilisierung in den Absatzmärkten.
Galderma: Jefferies will es wissen mit BUY bis 160 (112) Fr. Lobt die Wachstumsaussichten und sieht beim Hautmittel Nemluvio ein grosses kommerzielles Potenzial.
Huber+Suhner: Halbjahresumsatz 445.9 Mio Fr. (erw. 438.4 Mio Fr.). Op. Gewinn 45 Mio Fr. (erw. 42.4 Mio Fr.). Hoffnung auf eine Erhöhung der diesjährigen Finanzziele erscheint rückblickend etwas voreilig. UBS und Vontobel bleiben dennoch beide für BUY bis 120 Fr. Aktie auch für die Berenberg Bank ein Kauf.
Idorsia: Rückkaufangebot für die beiden ausstehenden Wandelanleihen kommt zustande. Vollzug der Transaktion für den 26. August geplant. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 2.20 Fr.
Implenia: Research Partners erhöht vor den Zahlen auf 48 (40) Fr. mit HALTEN. Gestern wurden allerdings bereits Kurse von 58 Fr. und mehr für die Aktie bezahlt.
Medartis: Halbjahresumsatz 123 Mio Fr. (erw. 123.8 Mio Fr.). Op. Gewinn 21.7 Mio Fr. (erw. 21 Mio Fr.). Wachstumsvorgaben werden angehoben. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und die UBS für NEUTRAL bis 90 Fr. Stifel widerspricht mit BUY bis 86 Fr.
Phoenix Mecano: Halbjahresumsatz 380.3 Mio € (erw. 381.7 Mio €). Op. Gewinn 21.3 Mio € (erw. 27.8 Mio €). Betriebsergebnis wird voraussichtlich 20pc unter Vorjahr liegen. UBS bleibt für NEUTRAL bis 440 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
PSP: Liegenschaftsertrag 173.9 Mio Fr. (erw. 174.5 Mio Fr.). Op. Gewinn 148.8 Mio Fr. (erw. 150.6 Mio Fr.). Ausblick bestätigt. UBS bleibt für NEUTRAL bis 148 Fr. und Oddo für NEUTRAL bis 145 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 165 Fr.
Santhera: Geht eine weitere Vertriebsvereinbarung für Agamree ein. Diesmal mit Uniphar für die Golf-Region.
Skan: Halbjahresumsatz -18pc auf 134.6 Mio Fr. Op. Gewinn 0.9 Mio Fr. Ausblick bestätigt. Hat trotz randvollen Auftragsbüchern Projektverschiebungen zu beklagen. UBS bleibt für BUY. Könnte Kursziel von 92 Fr. unter negativen Vorzeichen überdenken.
Straumann: Julius Bär setzt den dicken Rotstift an. Senkt auf 100 (115) Fr. mit HOLD. Absatzsituation in Nordamerika bleibt weiterhin hinter den Erwartungen zurück. Aktie für Stifel noch ein Kauf bis 130 (140) Fr.
Tecan: Julius Bär ist für HOLD bis 180 (185) Fr. Zoll-Hammer Washingtons könnte auch den Laborausrüster treffen.
Derivate: Frühes Kaufinteresse in den Call-Warrants BSLCJB und BSLVJB auf Basilea sowie SRZKJB auf Stadler Rail.