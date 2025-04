New Yorker Börse muss Gewinne der vorangegangenen Tage erst einmal verdauen. Geschehen bei Nvidia und Co somit ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter, was auch den Aktiennotierungen hilft. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Heute und morgen in der Schweiz eine wahre Zahlenflut. Dürfte bei uns Wirtschaftsjournalisten und Börsenkolumnisten für Schnappatmung sorgen. Bitcoin verharrt in der Region von 95'000 $. Gold im Angebot. Fällt weiter vom Rekordhoch zurück. US-Präsident Donald Trump blickt auf seine ersten 100 Tage im Amt zurück.