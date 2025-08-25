TX Group: Swiss Marketplace Group (SMG) soll noch im September an die Börse gebracht werden, wie Bloomberg in Erfahrung gebracht haben will. Von einem Unternehmenswert von 4.5 Mrd Fr. und einem Platzierungsvolumen von 1.2 Mrd Fr. ist die Rede. Es hatten sich bereits grosse Neuigkeiten angekündigt (siehe Insider vom 20. Juni).