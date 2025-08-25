Das ist an den Märkten passiert
…Freitagabend sogar einem leichten Rückgang. Bis Mitte 2026 trauen die Autoren dem Börsenbarometer dann aber immerhin eine Erholung auf 12'600 Punkte zu. Die Dividendenabgänge vom kommenden Frühling mit aufgerechnet, wäre die Bilanz sogar noch besser. Dennoch räumt man dem Schweizer Aktienmarkt bei der Grossbank wie bis anhin bloss eine neutrale Gewichtung ein.
New Yorker Börse reagiert mit satten Kursgewinnen auf die Rede von "Jay" Powell anlässlich des Notenbanktreffens von Jackson Hole. Insbesondere die zinssensitiven Titelsegmente gefragt. Bisherige Indexrekorde wieder in Griffnähe. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel noch ohne eine klare Richtung. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz wohl dennoch tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Powell-Schub vom Freitag verpufft.
Logitech vorböslich einziger SMI-Titel im Plus. Bei den Nebenwerten lassen Bossard die Muskeln spielen. Verspricht ein eher langweiliger Tag zu werden.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Bossard +1.9% (Heraufstufung)
Logitech +0.8% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Novartis: Aktie am Freitag kurz vor Börsenschluss unter Verkaufsdruck. UBS-Pharmaanalyst mit warnenden Worten. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Galderma: Wellington Management Group macht Kasse. Amerikanischer Grossaktionär reduziert Aktienpaket auf unter 3pc.
Alcon: Vontobel ist für HOLD bis 73 (83) Fr. Zerstörtes Anlegervertrauen zurückzugewinnen könnte zur Geduldsprobe werden.
Bossard: Vontobel geht mutig auf BUY (Hold) bis 210 Fr. Wähnt den Automobilzulieferer vor einer zyklisch bedingten Belebung.
Epic Suisse: Mietertrag erste Jahreshälfte 33.4 Mio Fr. (erw. 33.4 Mio Fr.). Op. Gewinn 26.9 Mio Fr. (erw. 26.7 Mio Fr.). ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Logitech: Aktie für die UBS ein Kauf bios 91 (80) Fr. Lobt die Leistung des Managements und hebt die erfreulich starke Preisgestaltungsmacht der Lausanner hervor.
Metall Zug: Halbjahresumsatz 94.2 Mio Fr. (erw. 88.1 Mio Fr.). Op. Verlust 12.6 Mio Fr. (erw 1.1 Mio Fr.). Rechnet mit einer Stabilisierung bei Umsatz und operativem Ergebnis. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
TX Group: Swiss Marketplace Group (SMG) soll noch im September an die Börse gebracht werden, wie Bloomberg in Erfahrung gebracht haben will. Von einem Unternehmenswert von 4.5 Mrd Fr. und einem Platzierungsvolumen von 1.2 Mrd Fr. ist die Rede. Es hatten sich bereits grosse Neuigkeiten angekündigt (siehe Insider vom 20. Juni).
Warteck Invest: Op. Halbjahresgewinn 17.5 Mio Fr. (erw. 17.5 Mio Fr.). Sieht die Voraussetzungen für ein gutes Geschäftsjahr als gegeben. Aktie für die ZKB ein Verkauf mit UNTERGEWICHTEN.