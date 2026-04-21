Das ist an den Märkten passiert
...4,25pc (zuvor 4pc) stehen. Tragen damit der anhaltend hohen Teuerung in Übersee Rechnung. Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen dürfte Ende Jahr hingegen bei 2.75pc (zuvor 3pc) zu liegen kommen, wobei die Wirtschaft im Euroraum im laufenden wie auch im kommenden Jahr langsamer als bisher gedacht wachsen dürfte. Und was ist mit den stark gestiegenen Energiepreisen? Zinsprognosen für die Schweiz und den Franken sind dem mir zugespielten Strategiepapier leider keine zu entnehmen. Wäre durchaus spannend gewesen.
New Yorker Börse nach der jüngsten Rekordjagd für einmal richtungssuchend. Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Co werden überraschend gut absorbiert. Entspannung bei den Langfristzinsen hilft. US-Aktienfutures heute früh ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen bauen die jüngsten Gewinne aus. Gold und Silber auch weiterhin kraftlos.
SMI vorbörslich im Plus. UBS dividendenbedingt einziger Blue Chip im Minus. Bei den Nebenwerten lassen Temenos, Accelleron und AMS Osram ihre Muskeln spielen. Straumann und Flughafen Zürich heute ebenfalls ex Dividende gehandelt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Accelleron +1.0%
Temenos +0.9% (Zahlenhoffnungen?)
Verlierer:
Flughafen Zürich -3.2% (ex Dividende)
UBS -0.7% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
DocMorris: Verwaltungsrat lacht sich Aktien im Gegenwert von 190'000 Fr. an. Endlich eine Transaktion mit Signalwirkung. UBS beisst sich allerdings fest mit SELL bis 4 (3.50) Fr.
Addex: Eigener Wirkstoffkandidat erweist sich als stark hustenstillend. Klingt soweit vielversprechend.
Alcon: Royal Bank of Canada verteidigt die Aktie mit OUTPERFORM bis 80 Fr. Geht alleine schon aufgrund der tiefen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr von einem erfreulichen ersten Quartal aus.
Barry Callebaut: UBS setzt den dicken Rotstift an mit NEUTRAL bis 1100 (1355) Fr. Bankeigene Gewinnschätzungen werden um bis zu 27pc (!!!) zusammengestrichen, um den tieferen diesjährigen Gewinnvorgaben Rechnung zu tragen.
Helvetia Baloise: Grösserer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 1.1 Mio Fr. Aktie für J.P. Morgan ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 260 (250) Fr. Das Synergiepotenzial werde grundlegend unterschätzt, meint der zuständige Analyst.
Lindt&Sprüngli: Goldman Sachs trimmt auf 10'000 (10'900) Fr. für den Partizipationsschein und auf 100'000 (109'000) Fr. für die Namenaktie. Beide mit SELL.
Novartis: US-Arzneimittelbehörde FDA erteilt dem Psoriasis-Mittel Cosentyx die Zulassung für zwei neue, wenn auch kleinere Therapiegebiete.
Partners Group: Erster Titelverkauf aus der Chef-Etage seit einer gefühlten Ewigkeit im Umfang von 2.9 Mio Fr. Buy low, sell high...
Roche: US-Arzneimittelbehörde FDA akzeptiert den Zulassungsantrag für Gazyva zur Behandlung von systemischem Lupus. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 415 Fr.
SGS: Kann mehr als 60pc des Dividendenvolumens in Form neuer Aktien entrichten. Bernstein Société Générale bleibt für OUTPERFORM bis 103 Fr.
Sika: Gründet eine neue Ländergesellschaft in Krigisistan. Eher eine Randnotiz wert. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 180 Fr.
Tecan: Berenberg Bank verteidigt die Aktie mit BUY bis 205 Fr. Sieht den Laborausrüster noch in diesem Jahr auf den Wachstumspfad zurückfinden.