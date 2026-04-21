...4,25pc (zuvor 4pc) stehen. Tragen damit der anhaltend hohen Teuerung in Übersee Rechnung. Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen dürfte Ende Jahr hingegen bei 2.75pc (zuvor 3pc) zu liegen kommen, wobei die Wirtschaft im Euroraum im laufenden wie auch im kommenden Jahr langsamer als bisher gedacht wachsen dürfte. Und was ist mit den stark gestiegenen Energiepreisen? Zinsprognosen für die Schweiz und den Franken sind dem mir zugespielten Strategiepapier leider keine zu entnehmen. Wäre durchaus spannend gewesen.