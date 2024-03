New Yorker Börse nach einem bewegten Sitzungsverlauf gut behauptet. Gelegenheitskäufen bei den Tech-Giganten. Überflieger Nvidia weiterhin in Rekordlaune. Notenbank-Chef "Jay" Powell spielt bei seiner Rede vor Kongress-Mitgliedern auf Zeit. Will sich nicht so recht in die Karten blicken lassen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch schwächer. Verlieren bis zu 0.5pc. Dortige Börsen überraschend robust. Lässt auch für Europa und die Schweiz hoffen.