Fonds auf europäische Aktien an der New Yorker Börse seit 41 Wochen in Folge mit Abflüssen konfrontiert. Verloren alleine vergangene Woche unter dem Strich 1.9 Mrd $. Und trotzdem steigen hierzulande die Kurse. Gut so.

25.11.2022 08:15 Von cash Insider