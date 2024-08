US-Aktienmärkte zeigen sich am Mittwoch weiter von der freundlichen Seite, Zinswende rückt rasant näher. Erste Zinssenkung durch die Fed im September in Stein gemeisselt nach Fed-Protokollen und kräftig nach unten revidierten Arbeitsmarktdaten. Über 12 Monate 7-8 Zinssenkungen vom Markt eingepreist, was die inverse Zinskurve korrigieren würde. US-Börse hat zudem an Marktbreite hinzugewonnen - sprich die Kursrally ist breiter abgestützt, weil die Anzahl Aktien mit positiver Kursentwicklung grösser wird. So haben Retailwerte wie Walmart und Target einen Lauf und auch die lange dem Markt nachhinkenden Starbucks und Nike mit Kursgewinnen.