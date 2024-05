Geschehen an der New Yorker Börse von Zinsängsten überschattet. Späte Reaktion auf das Protokoll der letzten Fed-Sitzung von Mittwochnacht. Kursdebakel bei Schwergewicht Boeing. Nvidia dem Gesamtmarkt hingegen eine willkommene Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel ohne Kraft Dortige Börsen in der Folge uneinheitlich. Schweiz steuert auf eine leicht negative Wochenbilanz zu.