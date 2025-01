New Yorker Börse auch am Freitag wieder höher. Beobachter berichten von spekulativen Käufen im Vorfeld der Trump-Vereidigung. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich etwas. Allerdings zu früh, um bereits Entwarnung zu geben. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen durchs Band freundlich. Setzen in Europa und der Schweiz heute Anschlusskäufe ein? Höhenflug des Trump-Coin das grosse Thema an den Kryptomärkten.