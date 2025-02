...Verbesserung ihrer Einkommenssituation. Durchschnittlich gehen gleichzeitig aber fast drei von fünf Privathaushalte bis in 12 Monaten von höheren Aktienkursen aus. Höchster Anteil der Befragten seit Beginn der Erhebungen im Crash-Jahr 1987. Ein weiterer unmissverständlicher Anhaltspunkt für eine Überhitzung an der New Yorker Börse.