New Yorker Börse kann kurz vor Sitzungsende zwar Boden gutmachen. Nvidia und Co dennoch mit schmerzhaften Kursverlusten. Auch Bitcoin und andere Kryptowährungen unter Druck. Rendite 10-jähriger Staatsanleihen steigt in die Nähe von 4.7pc. Wird für die Marktakteure nun doch zu einem Thema. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erholt. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen gewohnt uneinheitlich. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Zieht Nestlé den SMI nach unten?